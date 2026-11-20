El elenco de Mario Salas debe enfrentar la final por el ascenso sin su máximo artillero y ya se mueven las opciones en ataque

Cobreloa afina los últimos detalles para la finalísima de este sábado. El cuadro dirigido por Mario Salas tiene la gran chance de en el Estadio Santa Laura coronar la campaña 2026 con el retorno a la Liga de Primera.

Para ello, los mineros tendrán que superar a San Luis de Quillota y quedarse con el primer ascenso de la Primera B. Partido que será más que especial ya que no podrán contar con su goleador en el partido programado para este sábado 21 de noviembre a las 18:30 horas.

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Gustavo Gotti se quedó fuera de la definición tras recibir tarjeta amarilla en el último partido de la fase regular. En este 2026 anotó 21 goles y además sumó otros 3 en la Copa Chile. Por lo que el golpe se sintió en el camarín naranja.

Pero pese a ello, Gotti acompañó al plantel en el viaje a Santiago. Incluso mantuvo la esperanza de que tras los intentos de la dirigencia se pudiera borrar la amonestación. Sin embargo, esto no se pudo y ahora el “comandante” busca variantes para reemplazarlo.

En conversación con Redgol, para José “Pepe” Díaz existen dos nombres capacitados para suplir a Gotti como referente de ataque.

“Gotti es el goleador del campeonato, y el capitán cuando no está el Rolo (González). Lleva muy bien puesta la camiseta de Cobreloa”, destacó el histórico de Cobreloa. Pero ante su ausencia ahora se encomendó en los dos jugadores que vienen peleándole el puesto en los últimos partidos.

El reemplazante de Gotti para final con San Luis

“Ahora para reemplazarlo está Duma y Conelli. Son diferentes, pero pueden cumplir en el puesto. Conociendo a Mario, ya debe estar buscando al mejor reemplazante. Al que le toque, tendrá una oportunidad de oro. Tengo la fe en Cobreloa y de que el ‘9’ que tenga que estar aproveche la oportunidad que tanto esperaba”, recalcó confiado para este sábado.

Por su parte, otro histórico de Cobreloa como Juan Carlos Letelier enfatizó que más allá de los nombres, se debe apuntar a la concentración y enfrentar este duelo como la final que representa.

“Gotti ha demostrado que es un delantero que a veces se pierde los más fáciles y hace los más difíciles. Pero es un goleador y demuestra su ímpetu dentro de la cancha. Marca diferencias dentro del área. No va a ser fácil reemplazarlo”, alertó a Redgol.

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Pero según su olfato goleador, detalló que la mentalidad de Cobreloa puede ser determinante más allá de los nombres que salten a la cancha. “Es una final. El jugador que entre debe pensar eso. Todos tienen que tener esa convicción para volver a estar en primera división”, contó el goleador a Redgol.