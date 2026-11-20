Descubre los mejores pronósticos de Real Madrid vs Celta Vigo por LaLiga. Análisis, cuotas y apuestas para este partido en el Santiago Bernabéu.

Los pronósticos de Real Madrid vs Celta de Vigo apuntan a un duelo muy táctico y cerrado. Los Merengues buscan extender su racha ganadora ante un rival extremadamente defensivo.

El sábado 21 de noviembre, por la jornada 13 de LaLiga, el Estadio Santiago Bernabéu será el escenario de este choque, a partir de las 17:00 horas (hora de Chile).

Nuestros picks Pronósticos: Real Madrid vs Celta de Vigo Cuotas ofrecidas por 1xbet Pronóstico Total de goles: Menos de 3.5 Ambos equipos destacan por su solidez defensiva y los partidos de Celta registran pocos goles. Además, 11 de sus 12 encuentros terminaron con menos de 3.5 tantos. 1xbet 1.85 Pronóstico Resultado del partido: Real Madrid + Total de goles: Menos de 3.5 El Real Madrid parte como favorito en casa, aunque Celta cuenta con una defensa difícil de vulnerar. La combinación del triunfo local y menos de 3.5 goles ofrece valor ante un rival poco goleado. 1xbet 2.25 Todas estas cuotas son cortesía de 1xbet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Puntos clave para el partido de Real Madrid vs Celta de Vigo

Real Madrid ha ganado sus seis partidos como local en el torneo, promediando 3.4 goles por encuentro.

ha ganado sus seis partidos como local en el torneo, promediando 3.4 goles por encuentro. Celta de Vigo posee una de las mejores defensas, recibiendo solo 10 goles en 12 presentaciones.

posee una de las mejores defensas, recibiendo solo 10 goles en 12 presentaciones. Los partidos del cuadro visitante promedian apenas 1.67 goles, la cifra más baja de la competición.

Kylian Mbappé lidera el ataque de los Blancos con 13 anotaciones en 12 partidos ligueros.

Cuotas 1X2 Cuotas: Real Madrid vs Celta de Vigo Cuotas ofrecidas por 1XBET Real Madrid 1.16 1XBET Empate 7.50 1XBET Celta de Vigo 15.00 1XBET Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Análisis y estado de forma: Real Madrid vs Celta de Vigo

Los Merengues llegan intratables bajo el mando de Jose Mourinho, acumulando ocho victorias consecutivas en todas las competiciones. Se ubican segundos en la tabla y necesitan los tres puntos para no perderle pisada al líder. Su solidez defensiva iguala a la de su rival de turno, encajando apenas 10 tantos en el certamen.

Por su parte, los Celestes marchan en la undécima posición y son los reyes del empate en la actual temporada, firmando tablas en siete ocasiones. Aunque su ataque es de los menos efectivos, su bloque bajo les permite competir, recordando además que ganaron 2-0 en su última visita a este recinto en 2025.

Nuestra apuesta segura: Menos de 3.5 goles

Ambos equipos ostentan las mejores defensas del torneo. Además, los partidos del cuadro visitante promedian la menor cantidad de goles del campeonato. A esto se suma la posible fatiga de los locales tras la fecha FIFA.

Considerando que 11 de los 12 encuentros de la visita terminaron por debajo de esta línea, esta cuota ofrece un respaldo estadístico indudable para obtener ganancias consistentes.

Apuesta 1 | Total de goles: Menos de 3.5 – 1.85 en 1xbet

Apuesta de valor: Real Madrid y Menos de 3.5 goles

El dominio local en casa es innegable, pero la visita planteará un cerrojo defensivo muy difícil de romper. Los dirigidos por Mourinho controlarán el balón buscando pacientemente los espacios sin arriesgar de más.

Combinar el triunfo del favorito con un marcador ajustado maximiza el retorno. Es una lectura inteligente frente a un rival que rara vez es goleado en la actual campaña.

Apuesta 2 | Resultado del partido: Real Madrid + Total de goles: Menos de 3.5 – 2.25 en 1xbet

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Alineaciones probables en Real Madrid vs Celta de Vigo

Real Madrid: Courtois, Valverde, Huijsen, Konate, Cucurella, Tchouameni, Silva, Guler, Bellingham, Diomande, Mbappe.

Courtois, Valverde, Huijsen, Konate, Cucurella, Tchouameni, Silva, Guler, Bellingham, Diomande, Mbappe. Celta de Vigo: Radu, Alonso, Radriguez, Lago, Rueda, Moriba, Febas, Carreira, Duran, Alvarez, Jutgla.

Preguntas frecuentes sobre el pronóstico de Real Madrid vs Celta de Vigo

¿Quién es el favorito en el pronóstico de Real Madrid vs Celta de Vigo?

El claro favorito es el Real Madrid, respaldado por su racha de ocho victorias al hilo y su paso perfecto jugando en el Santiago Bernabéu.

¿A qué hora y dónde ver el partido?

El encuentro se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu a las 17:00 horas (hora de Chile), con transmisión disponible en las señales deportivas habituales.

¿Cuál es la mejor cuota para apostar en este partido?

La mejor cuota de valor es la victoria del cuadro local combinada con menos de 3.5 goles, aprovechando la tendencia defensiva de la visita.

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