El entrenador del Cacique, Fernando Ortiz, alista el once de cara al duelo de este domingo en el estadio Monumental.

Sin presión alguna trabaja Colo Colo de cara al clásico de este domingo ante Universidad Católica en el estadio Monumental, porque se aseguró de manera anticipada el título de la Liga de Primera.

Los albos quieren celebrar junto a sus hinchas en un partido oficial su reciente estrella, mientras que para los cruzados una victoria es fundamental, ya que pelea con Universidad de Chile por el Chile 2.

El entrenador del Cacique, Fernando Ortiz, alista su formación titular para el clásico con la UC, donde se prevé que eche mano al equipo en relación al que venció a Ñublense en Chillán.

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La posible formación de Colo Colo ante la UC

Durante la semana ha entrenado en el equipo titular de Colo Colo el arquero Fernando de Paul, ante la ausencia de Vozinha por su presencia con Cabo Verde en la Fecha FIFA, pero el africano ya volvió y retomaría al equipo estelar.

Una de las grandes sorpresas está en la zona defensiva, y también tiene relación con la Fecha FIFA, porque Javier Méndez ha entrenado como titular ante las ausencias de Jonathan Villagra e Iván Román, quienes estaban con la Roja.

Fernando Ortiz prepara la formación de Colo Colo ante la UC. Foto: Andres Pina/Photosport

En ofensiva hay más claridad, porque Maximiliano Romero tomará el puesto de 9 ante la lesión de Javier Correa, quien fue sometido a una cirugía y se pierde el resto de la temporada.

De esta forma el potencial once de Colo Colo es con Vozinha; Jeyson Rojas, Javier Méndez (Jonathan Villagra), Joaquín Sosa, Gedeón Díaz; Arturo Vidal, Felipe Méndez, Álvaro Madrid; Francisco Marchant, Lautaro Pastrán y Maximiliano Romero.

En síntesis

Colo Colo enfrenta a Universidad Católica este domingo tras asegurar el título liguero.

enfrenta a este domingo tras asegurar el título liguero. Maximiliano Romero reemplazará al lesionado Javier Correa en la delantera de Fernando Ortiz .

reemplazará al lesionado en la delantera de . Vozinha volvería a la titularidad en el arco de Colo Colo tras la Fecha FIFA.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Universidad Católica por la Liga de Primera?

El partido entre Colo Colo y Universidad Católica por la fecha 28 de la Liga de Primera se jugará este domingo 22 de noviembre, a partir de las 18:00 horas, en el estadio Monumental.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera