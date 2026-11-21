El capitán de los albos presenta una sobrecarga en su tobillo derecho que lo deja sin opciones de jugar este domingo.

Colo Colo sigue quedándose con menos continente para el clásico ante Universidad Católica de este domingo. A los nombres de Javier Correa, Diego Ulloa, Leandro Hernández y Claudio Aquino se sumó durante esta tarde el de Arturo Vidal.

De acuerdo al parte médico presentado por el Cacique en su lista de citados para el partido de mañana, el bicampeón de América presenta una sobrecarga en el tobillo derecho y se encuentra en tratamiento kinésico.

Esta zona es la misma donde hace un par de semanas recibió un duro golpe al momento de abrir la cuenta ante Ñublense en Chillán. Pese al dolor, el King terminó de jugar el partido, aunque al parecer pagando un costo muy alto.

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Colo Colo se llena de bajas para recibir a Católica

Cabe recodar que para este duelo Javier Correa está descartado tras ser operado de los meniscos, intervención que además lo dejará sin jugar en todo lo que resta de año. Por su parte Diego Ulloa sufrió una fractura costal durante su participación con la Selección Chilena en la fecha FIFA.

Además hay que considerar que tampoco estarán Leandro Hernández y Claudio Aquino. Mientras el canterano albo presenta un esguince en el tobillo, el argentino tuvo que ser operado de apendicitis, razón por la cual están descartados para este clásico.

¿Cuándo se juega el Colo Colo vs Universidad Católica?

Albos y cruzados se enfrentarán este domingo 22 de noviembre a las 18:00 horas en el Estadio Monumental. Este compromiso será válido por la fecha 28 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis