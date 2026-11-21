Los piratas sumaron tres puntos en la agonía en el Francisco Sánchez Rumoroso por la fecha 28 de la Liga de Primera 2026.

Coquimbo Unido sigue dulce tras quedarse con la Copa de la Liga 2026 al vencer en la agonía a Everton en esta fecha 28 de la Liga de Primera 2026. Cuando parecía que piratas y ruleteros repartían puntos en el Francisco Sánchez Rumoroso, un penal sobre la hora cambió la historia a favor del barbón.

El trámite del partido comenzó con dos goles muy seguidos, primero de Nicolás Montiel de cabeza a los 8’ para la visita y después de Luis Riveros a los 10’ tras buena combinación con Cristián Zavala.

Luego de varios intercambios de buenas chances para tomar la ventaja del partido, fue a los 89’ cuando la visita anotó el 2-1 por medio de Josué Ovalle para instalar la desazón en el puerto pirata. Sin embargo, la acción fue anulada por el VAR luego de existir un offside previo en la jugada.

Tras cartón de desató la locura en el Sánchez Rumoroso luego de una mano de Joaquín Moya al interior del área evertoriana que fue cobrada como penal. El balón lo tomó Lucas Pratto, quien no se puso nervioso para poner en tiempo agregado el 2-1 definitivo para Coquimbo.

Así está la tabla de posiciones en esta Liga de Primera 2026

El próximo partido de Coquimbo Unido

Los piratas volverán a la acción este martes 24 de noviembre desde las 19:00 horas para enfrentar a La Calera por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Chile en el Francisco Sánchez Rumoroso. Coquimbo viene de ganar por 2-0 en la ida.

Por su parte en la Liga de Primera el equipo de Hernán Caputto enfrentará por la fecha 29 a Deportes Limache el sábado 28 de noviembre a las 18:00 horas en el Francisco Sánchez Rumoroso.

El próximo partido de Everton

En tanto los ruleteros enfrentarán por la jornada 29 del torneo a O’Higgins el domingo 29 de noviembre a las 20:30 horas en el Estadio Sausalito.