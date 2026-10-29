Una cámara de TNT Sports captó una particular indicación del Príncipe que terminó en gol ante los ruleteros, dejando en claro su importancia.

Universidad de Chile vive un tremendo presente en la previa al Clásico Universitario, donde debe visitar a Universidad Católica en la jornada del domingo en el estadio Claro Arena.

Los azules vienen de dos goleadas que los han llenado de energías, luego de un 6-0 ante Ñublense y un 4-1 contra Everton, donde han salido a brillar todas las individualidades.

Tal como pasó con Charles Aránguiz en el último compromiso ante el cuadro de Viña del Mar, donde si bien no anotó, se le vio en una jugada clave donde fue un verdadero “hombre orquesta”.

Charles Aránguiz le marcó una jugada a Maxi Guerrero que terminó en gol. Foto: TNT Sports.

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El rol de Charles Aránguiz en la U

Fue la cámara de “Todos Somos Técnicos” de TNT Sports, que captó una imagen que no se pudo ver en la transmisión en vivo del partido de Universidad de Chile ante Everton.

Si bien todas las miradas se las llevaba Eduardo Vargas por sus goles, Aránguiz aprovechó en todo momento de ordenar a sus compañeros, como pasó con Maximiliano Guerrero para el tercer tanto.

En la imagen se pude ver que le marcó una jugada, que el atacante siguió paso a paso, y que finalizó con el tercer tanto de la jornada con un tanto de Agustín Arce de cabeza.

En ese sentido, marca la importancia de Aránguiz dentro de la cancha con la U, que si bien no brilló para ser la gran figura, marca los tiempos y coordina movimientos para llegar al triunfo.

Mira la jugada: