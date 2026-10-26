Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Universidad de Chile

U de Chile vs. Everton: Minuto a minuto y dónde ver EN VIVO el partido por Liga de Primera

Los azules buscarán un triunfo que acorte aún más la distancia con el líder Colo Colo, mientras que los ruleteros intentarán meterse en la pelea por el Chile 3.

Por Alfonso Zúñiga

Sigue a Redgol en Google!
Universidad de Chile y Everton cierran la fecha 25 en Liga de Primera.
© PhotosportUniversidad de Chile y Everton cierran la fecha 25 en Liga de Primera.

El cierre de la jornada 25 en Liga de Primera abre una oportunidad de oro para la Universidad de Chile de no sólo afirmarse en la lucha por el Chile 2 para Copa Libertadores 2027, sino también de acortar aún más su distancia con el puntero Colo Colo.

Para ello, necesita derrotar a un rival que está en su mejor momento en la temporada como Everton, actualmente en el cuarto puesto y que si logra el triunfo alcanzará a Universidad Católica en el tercer lugar de la Tabla de Posiciones.

En lo que va del presente año, la U de Chile se enfrentó a los ruleteros en tres ocasiones: 0-0 en la primera ronda en Viña del Mar, más la serie por octavos de final en Copa Chile, con victoria azul por 1-0 y una igualdad por 1-1 en el Estadio Nacional.

U. de Chile vs. Everton: A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el partido por Liga de Primera

ver también

U. de Chile vs. Everton: A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el partido por Liga de Primera

Sigue el minuto a minuto entre U de Chile y Everton:

FORMACIÓN TITULAR DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

Fernando Gago repetirá el mismo 11 que goleó en la jornada 24 a Ñublense en la misma Rancagua...

Gabriel Castellón en el arco; Nicolás Ramírez, Igor Lichnovsky y Matías Zaldivia en defensa; Maximiliano Guerrero, Charles Aránguiz, Tobías Reinhart y Marcelo Morales en mediocampo; Agustín Arce, Ignacio Vásquez y Eduardo Vargas en delantera.

¡¡¡GRANIZA EN RANCAGUA!!!

La tormenta eléctrica se desata por estos momentos en Rancagua, tanto así que caen granizos que impiden el ingreso de los equipos a hacer el calentamiento previo.

Quedamos atentos a lo que decidan los árbitros.

NOTABLE AUSENCIA EN LA CITACIÓN

Fernando Gago Javier Altamirano

Arqueros: Gabriel Castellón y Cristopher Toselli.

Defensas: Igor Lichnovsky, Nicolás Ramírez, Nicolás Fernández, Marcelo Morales, Fabián Hormazábal y Matías Zaldivia.

Volantes: Israel Poblete, Tobías Reinhart, Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, Agustín Arce y Lucas Barrera

Delanteros: Maximiliano Guerrero, Octavio Rivero, Eduardo Vargas, Juan Martín Lucero, Ignacio Vásquez y Gonzalo Reyna.

ASÍ FUE EL ENFRENTAMIENTO EN LA PRIMERA RUEDA

El 18 de abril de 2026, por la 10° jornada en Liga de Primera, se enfrentaron Everton y la U en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, que terminó con Ignacio González como figura y una igualdad sin goles.

ASÍ ESTÁ LA TABLA DE POSICIONES

A falta de este partido entre la U y Everton, así está la clasificación en Liga de Primera, cuando faltan cinco fechas para el final.

Imagen: ANFP

Imagen: ANFP

¡BIENVENIDOS AL ESPECTÁCULO!

Ya estamos en el Estadio El Teniente de Rancagua para una nueva cobertura de RedGol para el cierre de la jornada 25 en Liga de Primera, donde Universidad de Chile será local frente a Everton de Viña del Mar.

¡Acompáñenos!

Lee también
"Me cuesta entender": Bichi Borghi detecta grave problema en Colo Colo
Colo Colo

"Me cuesta entender": Bichi Borghi detecta grave problema en Colo Colo

Diego Ulloa responde a rumores de indisciplina: "Dejen de..."
Colo Colo

Diego Ulloa responde a rumores de indisciplina: "Dejen de..."

Los resultados que pueden darle el título a Colo Colo este fin de semana
Colo Colo

Los resultados que pueden darle el título a Colo Colo este fin de semana

Los 3 titulares de la U que están en riesgo ante la UC por amarillas
U de Chile

Los 3 titulares de la U que están en riesgo ante la UC por amarillas

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo