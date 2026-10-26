U de Chile vs. Everton: Minuto a minuto y dónde ver EN VIVO el partido por Liga de Primera

Los azules buscarán un triunfo que acorte aún más la distancia con el líder Colo Colo, mientras que los ruleteros intentarán meterse en la pelea por el Chile 3.

El cierre de la jornada 25 en Liga de Primera abre una oportunidad de oro para la Universidad de Chile de no sólo afirmarse en la lucha por el Chile 2 para Copa Libertadores 2027, sino también de acortar aún más su distancia con el puntero Colo Colo.

Para ello, necesita derrotar a un rival que está en su mejor momento en la temporada como Everton, actualmente en el cuarto puesto y que si logra el triunfo alcanzará a Universidad Católica en el tercer lugar de la Tabla de Posiciones.

En lo que va del presente año, la U de Chile se enfrentó a los ruleteros en tres ocasiones: 0-0 en la primera ronda en Viña del Mar, más la serie por octavos de final en Copa Chile, con victoria azul por 1-0 y una igualdad por 1-1 en el Estadio Nacional.

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