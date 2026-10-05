Código promocional Siete (válido en Octubre 2026)

Registrarte con el código promocional Siete te permite reclamar una promoción para apuestas deportivas o juegos de casino. Te explicamos cómo puedes recibir hasta $70,000 CLP en apuesta gratis o 777 giros gratis para casino.

¿Qué incluye el código promocional de Siete?

El código promocional Siete le ofrece a los usuarios nuevos de esta casa de apuestas la posibilidad de reclamar un bono de bienvenida para deportes o casino, según su preferencia.

Oferta de Siete Detalles de la promo Código Promocional Deportes Hasta $70,000 CLP en Apuesta Gratis con tu primer depósito. Regístrate aquí Deportes 100% de tu segundo depósito hasta $200,000 CLP Reclama el bono aquí Casino Hasta 777 giros gratis válidos en Posh Cats de Platipus. Regístrate aquí Casino 100% de tu segundo depósito hasta $500,000 CLP Reclama el bono aquí

¿Cómo uso el código promocional Siete?

Recibir la oferta de bienvenida que entrega el bono Siete es muy fácil. Solo debes completar el registro de la manera que te explicamos a continuación:

Ingresa al portal oficial de Siete desde aquí Haz clic en el botón ‘Registro’ Presiona la pestaña de ‘Elige tu bono de bienvenida’ Elige ‘Ingresar un código promocional’ y digita ‘RED***’ Completa el formulario de registro

Luego de realizar el registro deberás realizar un depósito válido de mínimo $5,000 CLP para poder reclamar la bonificación para deportes o casino.

Proceso de registro en Siete CL

¿Cuál es la oferta de bienvenida de Siete?

El código promocional Siete le entrega a los nuevos usuarios de esta casa de apuestas un bono de bienvenida en forma de una apuesta gratis de hasta $70.000 CLP por depósito.

Es decir, según el monto de tu primera recarga, podrás reclamar una apuesta gratis de hasta $70,000 de la siguiente manera:

Niveles de los montos de la apuesta gratis Bono de bienvenida (monto apuesta gratis) Depósito entre $5,000 – $9,999 CLP $1,500 CLP ($1.5 USDT) Entre $10,000 – $24,999 CLP $3,000 CLP ($3 USDT) $25,000 – $99,999 CLP $7,000 CLP ($7 USDT) $100,000 – $199,000 CLP $30,000 CLP ($30 USDT) $200,000 CLP $70,000 CLP ($70 USDT)

La jugada gratis deberá ser usada en una jugada de cuota 4.00 y funciona de la siguiente manera:

Si recibes una apuesta gratis de $7,000 CLP, entonces deberás hacer tu apuesta combinada. Supón que es a cuota 4.00. En caso de ganarla recibirás la ganancia neta, es decir, $21,000 CLP.

Bono de bienvenida en Siete

Te presentamos además los Términos y Condiciones del bono de bienvenida para apuestas deportivas usando el código promocional Siete:

Promoción válida en Chile

Solo para mayores de edad (+18)

Bono de bienvenida para usuarios nuevos

Se entrega una apuesta gratis por hasta $70,000 CLP

Usa tu apuesta en una jugada de cuota 3.00 o superior

Al ganar la apuesta recibirás la ganancia neta (ganancia menos el valor de la apuesta gratis)

Máximo a convertir es del 200% del monto depositado

Rollover es de x1

Solo se puede usar la apuesta gratis en jugadas combinadas

Vigencia de 5 días

Para más TyC visita la página web del operador



Bono de bienvenida para casino: Gana hasta 777 Giros Gratis con tu primer depósito



Un nuevo usuario puede escoger el bono de bienvenida para casino que entrega hasta 777 giros gratis según el monto del primer depósito que realice.

Para reclamar esta bonificación simplemente se debe registrar usando el código promocional Siete, activar la promoción y realizar el primer depósito válido desde $5,000 CLP. Podrás recibir una cantidad de giros gratis según el valor depositado así:

Niveles de los montos válidos Bono de bienvenida (cantidad de giros gratis) Depósito entre $5,000 – $9,999 CLP 27 giros Entre $10,000 – $24,999 CLP 77 giros $25,000 – $49,999 CLP 177 giros $50,000 – $99,999 CLP 377 giros $100,000 CLP 777 giros

El bono Siete para casino cuenta con Términos y Condiciones que debes conocer previamente. Los principales requisitos son los siguientes:

Bono para mayores de edad (18+)

Depósito mínimo: $5.000 CLP

Valor de cada giro: $50 CLP válidos en Posh Cats de Platipus

Rollover: Debes apostar 7 veces las ganancias obtenidas de los giros

Vigencia de 5 días

Máximo a convertir es del 200% del monto depositado

Bono de bienvenida para casino en Siete

Contribuyen al rollover del bono Siete para casino los tragamonedas y deportes (100%), los juegos de arcade (50%), casino en vivo (20%), Shows en vivo (15%) y los Juegos de Crash y de Mesa (10%).

Los giros gratis recibidos deben usarse exclusivamente en el juego Posh Cats de Platipus. Revisa los TyC completos de esta bonificación en el portal web de Siete.

Ventajas del código promocional Siete en Chile

Decidir usar el código Siete para reclamar un bono de bienvenida depende de cuáles son las ventajas que te ofrece la casa de apuestas y si estas se ajustan a tu manera de jugar en deportes o casino. Estas son algunas características beneficiosas del operador y el código:

23 deportes disponibles

Apuestas de partidos del fútbol chileno

eSports

Bono de bienvenida fácil de liberar

Montos variados de primer depósito para recibir bono en deportes o casino

Promociones adicionales para usuarios registrados

Miles de juegos de casino y casino en vivo

Los mejores proveedores de juegos de casino

Promociones para usuarios registrados

Una de las grandes ventajas del código promocional Siete es que los usuarios podrán reclamar el 100% de su segundo depósito para deportes o casino de hasta $200,000 y $500,000 CLP, respectivamente.

Luego de recibir y usar esa segunda bonificación, un usuario podrá reclamar otras promociones vigentes en la plataforma de Siete, en total, son diez promociones adicionales disponibles.

Bono del 100% de tu segundo depósito para casino de hasta $500,000 CLP

Bono por segundo depósito en Casino

Para recibir esta promoción debes ingresar a tu perfil en Siete, activar la promoción y realizar un segundo depósito de mínimo $20,000 CLP.

Esta promoción cuenta con un rollover de x20 y un plazo máximo de cinco días para usarla. El monto del segundo depósito tiene un rollover de x1.

Los tragamonedas, Jackpots y Deportes aportan el 100% de tus apuestas al requisito de apuesta. Por su parte, los Juegos Arcade el 50%, los de Casino en vivo el 20% y los Shows en vivo y Juegos de Crash/Mesa, un 15 y 10% respectivamente.

Recibe el 100% de tu segundo depósito hasta $200,000 CLP para deportes

Reclama una segunda bonificación para deportes de hasta $200,000 CLP por el 100% del monto de tu segunda recarga. Para recibir este porcentaje debes depositar al menos $20,000 CLP.

Para liberar esta bonificación puedes usar apuestas simples o combinadas con cuota mínima de 3.00 por cupón de apuestas. El bono tiene una vigencia de 5 días.

Además, el bono recibido tiene un rollover de x7 y lo puedes usar en apuestas de fútbol, tenis o baloncesto. Conoce más TyC en la página web de Siete.

Bonificación por el segundo depósito en Siete

Pros y contras del código promocional Siete

Si bien son más las ventajas con las que cuenta el código promocional Siete en Chile, podrías encontrarte con alguna situación que pueda incomodarte a la hora de reclamar el bono de bienvenida.

Sin embargo, es destacable que el bono Siete esté disponible para todos los nuevos usuarios de esta casa de apuestas que cumplan con los requisitos, sin mayores inconvenientes, lo que lo hace un bono de bienvenida atractivo y competitivo en el mercado:

Pros Contras 23 deportes disponibles Solo dos métodos de pago disponibles (transferencia bancaria o depósito en línea) Apuestas de partidos del fútbol chileno eSports Bono de bienvenida fácil de liberar Montos variados de primer depósito para recibir bono en deportes o casino Promociones adicionales para usuarios registrados Miles de juegos de casino y casino en vivo Los mejores proveedores de juegos de casino Servicio al cliente y chat en vivo

Experiencia personal con el código de Siete

Si todavía estás pensando si usar o no el código promocional Siete, te cuento mi experiencia a la hora de usarlo para crear una cuenta de usuario y reclamar el bono de bienvenida para deportes.

Completar el registro es bastante sencillo. La mejor parte es que el primer paso es el de elegir usar el código promocional lo que te lleva a completar los campos con tus datos personales.

Luego, con un depósito mínimo de $25,000 CLP, pude elegir el bono Siete para deportes. Fútbol y tenis fueron mis deportes favoritos a la hora de aprovechar la apuesta gratis de $7,000 CLP que me entregó el operador.

La casa de apuestas ofrece una amplia variedad de eventos deportivos con sus respectivos mercados y cuotas para elegir, lo cual facilita la posibilidad de escoger apuestas que permitan ganar con la jugada gratis del bono Siete.

El código promocional de Siete es una gran opción para empezar tu camino con esta casa de apuestas, no importa si eliges el bono de deportes o el de casino.

Preguntas frecuentes sobre el código promocional Siete

¿Cuál es el código promocional Siete disponible hoy?

El código promocional Siete es ‘RED***’. Úsalo durante el proceso de registro y reclama un bono de bienvenida para deportes de hasta $70,000 CLP en apuesta gratis.

¿Cuánto se debe depositar para recibir el bono de bienvenida?

El monto mínimo para reclamar el bono de bienvenida para deportes o casino es de $5,000 CLP.

¿Se puede usar el código promocional Siete en el celular?

Descarga la APK para dispositivos Android y registrate usando el código Siete. También puedes usar la plataforma de la casa de apuestas en el navegador web de tu celular.

¿Se pueden recibir más promociones diferentes al bono de bienvenida?

Después de registrarte con el código Siete, podrás encontrar hasta diez promociones adicionales que puedes reclamar por depósito o como beneficios en apuestas deportivas o de casino.

No recibí el bono, ¿qué puedo hacer?

Verifica que hayas cumplido con los requisitos para recibir la bonificación: registrarte con el código Siete, crear tu cuenta y verificarla y haber realizado un primer depósito válido.