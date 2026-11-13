Los albos jugarán esta tarde su primer partido después de consagrarse campeón en la Liga de Primera 2026.

Colo Colo vuelve a la acción esta tarde para un amistoso internacional más que interesante ante Racing de Argentina. Los albos, tras la consagración en Chillán, presentarán en sociedad su estrella 35 en el Ester Roa Rebolledo de Concepción.

Por lo mismo es que el Cacique tiene la responsabilidad de quedarse con el triunfo desde las 20:00 horas, ya que jugará como flamante campeón chileno ante un equipo que atravesó un 2026 muy complejo al otro lado de la cordillera.

En la antesala de este choque Fernando Ortiz oficializó su lista de citados, una que tendrá varias bajas al considerar que este se jugará en medio de la fecha FIFA y que el argentino decidió darle descanso a un par de figuras importantes.

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Colo Colo: Citados y el XI para visitar a Racing

Recordemos que las ausencias obligadas por estar citados con su selección serán las de Vozinha, Diego Ulloa, Iván Román, Jonathan Villagra y Víctor Felipe Méndez. Tampoco estarán referentes de la talla de Arturo Vidal, con un esguince de tobillo, y Javier Correa, que tendrá descanso.

Además, de acuerdo al parte médico del Cacique, Leandro Hernández y Claudio Aquino también están descartados. Mientras el canterano sigue en procesos de rehabilitación kinesiológica por esguince medial en el tobillo izquierdo, el argentino está en recuperación post apendicectomía laparoscópica.

Los citados de Colo Colo ante Racing en Concepción.

Así las cosas, la más probable formación del Cacique para enfrentar a Racing será con Fernando De Paul en portería; Jeyson Rojas, Javier Méndez, Joaquín Sosa y Erick Wiemberg en defensa; Tomás Alarcón, Sebastián Vega y Lautaro Pastrán en el mediocampo; Francisco Marchant, Romero y Gedeón Díaz en ofensiva.

¿A qué hora jugará Colo Colo ante Racing?

El Cacique enfrentará a Racing hoy viernes 13 de noviembre desde las 19:00 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción.

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En síntesis