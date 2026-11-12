Incertidumbre total alrededor de la continuidad del King en los Albos para la temporada 2027.

Colo Colo vive un momento de incertidumbre respecto a la continuidad de Arturo Vidal. Desde la dirigencia han dilatado el tema, algo que no tendría muy contento al jugador.

Los Albos son los actuales campeones del fútbol chileno, pero ya cuando los festejos comienzan a quedar de lado, empiezan las dudas sobre el futuro. En esa juguera entra la continuidad de los jugadores y hasta del entrenador Fernando Ortiz.

El enigmático mensaje de Vidal

Arturo Vidal ha manifestado en más de una oportunidad su disconformidad de cómo ha manejado Colo Colo el tema de su renovación de contrato. Se especula que le nuevo ofrecimiento vendría con una reducción salarial, algo que a ningún trabajador agrada.

Por si fuera poco, en Radio ADN indicaron que Fernando Ortiz no tiene como prioridad a Vidal y que si este no sigue, no le genera un problema mayor. Todas estas señales, para muchos, son indicios de que la continuidad está en un terreno complejo.

ver también Por si Colo Colo lo desecha: Los tres equipos que tienen a Arturo Vidal en carpeta

A todo lo anterior, hay que sumarle que Arturo Vidal es alguien que no se muerde la lengua. Siempre, de alguna forma u otra, manifiesta lo que siente. Instragram es una de sus principales armas y en una de sus historias, subió una imagen con la canción “no me enseñaste a vivir sin ti”, que habla de una dolorosa despedida.

“Ven que mi alma no quiere dejarte ir. Que los minutos me acechan, aquí todo es gris. Que, alrededor, todo es miedo y desesperanza. Ven, que nunca imaginaba cómo era estar solo“, dice el fragmento de la pieza musical especialmente subido por el King.

Imagen: Instagram

¿Será una señal de adiós de Vidal? Los próximos días serán muy importantes, pero lo que queda en evidencia es que en este momento el jugador no está para nada cómodo con la situación. Además, pretendientes no le faltan al actual capitán de Colo Colo.