El presidente de Blanco y Negro se refirió a si los Cruzados deben realizar este gesto ante los Albos.

Colo Colo es el nuevo campeón del fútbol chileno y mucho se debate sobre si Universidad Católica debe realizarles un pasillo. Aníbal Mosa opinó al respecto.

Los Albos lograron el título restando tres fechas para el final del torneo. Curiosamente, exhibirán la corona por primera vez ante los Cruzados tras la fecha FIFA y es ahí donde nace la duda si los de Las Condes deben tener este gesto con ellos.

Mosa fue claro

El pasillo es una costumbre en Europa, de cuando un equipo viene de ser campeón, el rival lo realiza para felicitarlos por su logro. En Chile, más allá de algún hecho aislado, no es una costumbre muy popularizada. Por eso genera tanto debate si se debería implementar.

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, comentó esta situación. Para el mandatario de Colo Colo, no se puede obligar a los Cruzados a realizar este gesto, por lo que solo depende de ellos si es que les nace o no realizarlos.

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“Eso lo tiene que ver la Universidad Católica. El tema del pasillo no está en las bases del campeonato, y creo que esas cosas ni siquiera deberían estar en las bases“, explicó Mosa a Radio ADN

“Es un tema que lo tienen que decidir ellos. Si hacen el pasillo, está bien. Si no lo hacen, también está bien. Nosotros, la verdad, no esperamos nada”, desdramatizó Aníbal Mosa. Con esto queda en claro como lo ven desde Macul: la UC no debe hacerlo, salvo que quieran hacerlo.

Colo Colo es el nuevo campeón del fútbol chileno. Imagen: Photosport

Desde Universidad Católica ya habían dado indicios de que es poco probable que lo realicen, pero todo se verá el próximo domingo 22 de noviembre, cuando enfrente a Colo Colo en el Estadio Monumental. Por ahora, el pasillo sigue siendo un gesto ajeno al fútbol chileno.