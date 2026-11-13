El Bicampeón de América protagoniza una nueva entrega que abordará su carrera y los complicados momentos familiares que ha enfrentado.

Gary Medel se ha transformado en la gran preocupación de Universidad Católica. El Bicampeón de América se perfilaba como titular indiscutido en el equipo de Daniel Garnero, pero las lesiones y desencuentros con el cuerpo técnico le pasaron la cuenta.

Para peor, desde el 23 de agosto que no suma minutos en la Liga de Primera. Lo que se agravó en las últimas semanas por la fractura del dedo pulgar en la mano izquierda. Lesión que impidió su aparición en el clásico con la “U”, ni con Deportes Limache y es duda ante Colo Colo. Por lo que su renovación aparece como un tema complejo de momento.

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Pero mientras dicho tema se resolverá en las próximas semanas, Gary Medel decidió participar de una serie sobre su vida y carrera como futbolista. El propio jugador aborda los sacrificios que tuvo que enfrentar como jugador y los delicados momentos familiares que lo ha transformado en uno de los referentes del fútbol chileno.

Ahora HBO Max anunció que la serie documental ya tiene fecha de lanzamiento. La entrega “Corazón de Pitbull” estará en exclusiva en la plataforma desde el 10 de diciembre.

Medel será protagonista de serie en HBO Max

“Detrás del Pitbull hay una historia que aún no conoces”, indicaron desde HBO. Por lo que se espera que sea uno de los lanzamientos más atractivos para el cierre de año.

¿Hasta cuándo tiene contrato Gary Medel con la UC?

Según se informó desde Universidad Católica, el vínculo con Gary Medel vence el 31 de diciembre. Por lo que, todo indica que no será parte de los jugadores que renovarán a final de año.

Una de las últimas señales más llamativas, fue que la UC renovó su vínculo con BICE y todo el plantel asistió a la ceremonia en el Claro Arena. Sin embargo, el único gran ausente fue Gary Medel.

“Sin Gary Medel y con la mayoría del plantel, Los Cruzados presentes en la renovación del sponsor principal. Ciclo cumplido”, indicó Marco Escobar.

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En resumen:

Gary Medel lanza su serie por HBO Max el 10 de diciembre.

En la UC se complica su renovación por las lesiones y distanciamiento con Garnero.

En la reciente presentación del nuevo sponsors, Medel fue el único jugador del plantel que no asistió.