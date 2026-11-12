El Pitbull no apareció en la ceremonia que confirmó el auspiciador principal de la UC por los próximos cuatro años.

Gary Medel parece tener un evidente distanciamiento de Universidad Católica. Y eso quedó claro después del fuerte cruce que tuvo con Daniel Garnero, a pesar de que varias personas de la institución le bajaron el perfil a ese roce. Como por ejemplo, Agustín Farías.

El volante, que ha tenido un buen rendimiento como defensor central, confirmó el enfrentamiento. Pero lo definió como algo normal en cualquier trabajo. Lo mismo hizo el presidente de Cruzados SADP, quien también se refirió públicamente a la discrepancia con Garnero.

“A Gary lo queremos tal cual es”, manifestó Matías Claro como para resumir que el Pitbull viene con el pack completo. Y que eso incluye alguna que otra reacción airada. Por estos días, en el plantel profesional de la Franja afinan detalles para el reinicio de la Liga de Primera 2026.

Daniel Garnero con Gary Medel tuvieron una fuerte discusión. (Andres Pina/Photosport).

En la fecha 28, el cuadro precordillerano tiene pactado visitar el estadio Monumental para jugar frente a Colo Colo, campeón del certamen. Mientras esperan aquel desafío, en el plantel profesional participaron de una actividad oficial del club.

Por cuatro años más, el banco BICE seguirá como principal patrocinador de la UC. “La actividad reunió a cerca de 50 personas, entre líderes de ambas instituciones y jugadores de los planteles masculino, femenino y joven”, reportó el sitio oficial de Cruzados. Pero no estaba el polifuncional jugador bicampeón de América.

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Gary Medel se ausenta de acto oficial de Universidad Católica

Gary Medel no apareció en este evento en que Universidad Católica renovó su contrato con su principal sponsor. Al menos así quedó claro en el video que difundió el periodista Marco Escobar, quien habitualmente cubre el devenir diario de la Franja.

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“Sin Gary Medel y con la mayoría del plantel presente en la renovación del sponsor principal”, escribió el citado reportero. De todas formas, hubo declaraciones en esa jornada, que significó un nuevo acuerdo para la Católica. Y a largo plazo.

Frente a eso, el presidente del BICE dio algunas palabras. “Esta renovación refleja la relación de largo plazo que hemos construido con Cruzados desde 2020, basada en valores que compartimos, como la confianza y la cercanía”, afirmó el presidente del banco, Luis Felipe Gazitúa. Todas esas palabras, el Pitbull no las vio ni escuchó.

Gary Medel no asistió a este evento de la UC. (Andres Pina/Photosport).

Por su parte, Matías Claro también sacó la voz al respecto. “Su compromiso como auspiciador principal nos permite proyectar el crecimiento del club con una mirada de largo plazo y seguir fortaleciendo nuestro proyecto deportivo e institucional”, dijo el mandamás de Cruzados SADP.

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