El periodista reveló varios entretelones del cruce que tuvo el Pitbull con el DT de la Católica, quien también "encaró a Matías Claro", según la información que dio Manoel en Balong Radio.

Al parecer, la situación entre Gary Medel y Daniel Garnero sirvió como termómetro de lo que ocurre en la interna de Universidad Católica. El Pitbull quedó marginado de la citación para el partido frente al Audax Italiano. Y DSports Chile informó el motivo.

En dicho canal se reportó que fue por “discrepancias con Garnero” que el bicampeón de América no fue convocado para este duelo válido por la fecha 24 de la Liga de Primera 2026. Y este miércoles 28 de octubre, Manuel de Tezanos contó lo ocurrido con lujo de detalles.

Fue en la edición del programa Balong Radio. “La situación entre Garnero y Gary Medel está totalmente rota. Garnero le dijo a Medel que no juega más mientras él sea entrenador. Se generó en una práctica. La cuestión adentro está áspera y tensa”, describió Manoel.

La relación entre Gary Medel y Daniel Garnero quedó completamente rota. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“No se lleva bien una parte del plantel con otra. Y se nota, es un equipo que no logra jugar colectivamente. Esto ocurrió antes del partido contra Unión La Calera. Hubo dos entrenamientos donde hizo fútbol Garnero. En el primer encontrón. Eran 22 jugadores y había uno que habitualmente entra y sale del equipo”, añadió el citado comunicador.

Y prosiguió. “No fue considerado en esa práctica, lo mandan a correr alrededor de la cancha. El jugador se va, se siente pasado a llevar. Y recibe el apoyo de Gary Medel. Al entrenamiento siguiente, un jugador titular es mandado a trotar”, detalló Manuel de Tezanos.

Gary Medel no estará frente a los itálicos por una decisión técnica. (Andrés Piña/Photosport).

“Eso genera el encontrón con Gary Medel, quien encara a Garnero por estas decisiones”, relató el comunicador, quien también es comentarista de la radio Agricultura. De hecho, Manoel también contó que el DT de los Cruzados tuvo un entredicho con el presidente de Cruzados SADP.

ver también Mientras Gary Medel está cortado por Garnero en Católica, Domi Claude lo destroza: “Es una red flag andante”

Garnero no sólo tuvo un cruce con Gary Medel: De Tezanos revela que el DT “encaró a Matías Claro”

Al parecer, no hay mucha vuelta atrás entre Gary Medel y Daniel Garnero, quien no lo tendrá en cuenta para este partido de Universidad Católica. El trasandino ha tenido un mal segundo semestre. De hecho, la UC quedó eliminada ante Unión La Calera en la Copa Chile.

Sí, el mismo rival colista de la tabla que les ganó 3-1 el pasado fin de semana. “El DT se ha visto confundido, probó tácticas nuevas. Es un poco tarde. Y su relación con el club es muy mala”, aseguró Manuel de Tezanos, quien también reveló un cruce con el mandamás de Cruzados SADP.

“Garnero encaró a Matías Claro por una conversación donde el presidente habló mal de él. El técnico se enteró de esto”, relató Manoel, quien de todas maneras respaldó al Pitbull en el entrevero con el director técnico. Más allá del negativo 2026 que ha tenido el exjugador de Boca Juniors y Vasco da Gama.

Hasta Matías Claro salió al baile por el cruce de Garnero con Medel. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“Ha sido un año muy malo de Gary Medel, casi imposible de analizar lo futbolístico. Casi no ha jugado, pero en esta le doy la derecha a Medel. La cosa está muy complicada. Más allá de la información, da la sensación de que lo de Garnero no tiene futuro”, apuntó De Tezanos.

Prosiguió con argumentos para ese pálpito. “El paraguas de la Copa Libertadores duró un ratito, pero los tres partidos contra La Calera dejaron muy expuesto al equipo. En este escenario, tiene que ganar los partidos que quedan si pretende aspirar al Chile 2, más allá de que pueda ganar el clásico”, dijo Manoel.

“Se ha visto 1000 veces que un equipo en crisis gana un clásico, pero está difícil seguir escondiendo la basura debajo del alfombra”, sentenció De Tezanos en el Balong Radio.

ver también Clásico Universitario: el árbitro que desató la furia de Garnero vuelve a dirigir a la UC

Revisa el compacto del triunfo de Unión La Calera vs Universidad Católica

Así va Universidad Católica en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Universidad Católica marcha en el 3° lugar de la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026, aunque tiene un partido pendiente. Suma 42 puntos en 24 encuentros.