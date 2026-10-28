El técnico Daniel Garnero moverá el equipo ya pensando en el Clásico Universitario y en recortar distancias con la U en la pelea por el Chile 2. La obligación de ganar es total.

Universidad Católica se pondrá al día con el calendario de Liga de Primera este miércoles 28 de octubre cuando reciba en el Claro Arena al Audax Italiano. Un duelo clave para seguir con vida en la pelea por el cupo Chile 2 para la Copa Libertadores 2027.

Con la obligación de conseguir una victoria y con el Clásico Universitario en el horizonte, el técnico argentino Daniel Garnero moverá el tablero y realizará importantes cambios en su formación titular, ya sea por su decisión, lesiones o por suspensiones.

En este último ítem, se marcan en Católica las bajas de Jhojan Valencia y Branco Ampuero, por acumulación de tarjetas amarillas, más Jimmy Martínez que fue expulsado ante La Calera. Se espera que hasta siete cambios haya respecto de la última derrota en el torneo nacional.

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Los siete cambios que hará Católica ante Audax

Según detalla el periodista Jorge Cubillos de TNT Sports, habrá modificaciones en todas las líneas del campo. Por ejemplo, en el arco se espera el ingreso de Darío Melo para hacer descansar a Vicente Bernedo de cara al decisivo lance con la U.

En la defensa de Católica habrá tres cambios. En el lateral derecho, volverá a jugar después de más de ocho meses Tomás Asta-Buruaga para reemplazar a Sebastián Arancibia. En los centrales, Juan Ignacio Díaz y Agustín Farías suplirán a Daniel González y Agustín García Basso, respectivamente.

Para el mediocampo será Alfred Canales quien tome el lugar del suspendido Valencia y Cristián Cuevas hará lo propio con Matías Palavecino, por decisión técnica, mismo motivo por el que saldrá en ataque Diego Corral para la vuelta de Clemente Montes.

Así las cosas, el 11 titular de Católica ante Audax será con Melo en el arco; Asta-Buruaga, Farías, Díaz y Eugenio Mena en defensa; Canales, Fernando Zuqui y Cuevas en zona de volantes; Montes, Justo Giani y Fernando Zampedri en el ataque.

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¿Cuándo juegan los cruzados?

En duelo pendiente por la jornada 24 en Liga de Primera, el equipo de Garnero recibirá en el Claro Arena al Audax Italiano este miércoles 28 de octubre desde las 20:30 horas.

En síntesis