El ex hombre de ESPN Chile cruzó la vereda y estará con micrófono en mano siguiendo al club de sus amores este domingo.

Mauricio Pinilla vuelve a la TV a comentar el fútbol chileno. A poco de haberse despedido de ESPN Chile, el ex delantero ahora sorprendió con nueva movida en el mercado de pases.

Es que Pinigol es la gran novedad para el Clásico Universitario de este domingo en TNT Sports, donde integrará la popular Señal del Hincha en la transmisión del canal del fútbol nacional.

“La parcialidad azul sumó un refuerzo de lujo. Se trata de Mauricio Pinilla, quien estará comentando el partido junto a Cristian Cavieres y Benjamín Arismendi, analizando el desempeño de Universidad de Chile”, informó el canal.

Pinilla cuenta su regreso al comentario del fútbol chileno

Mauricio Pinilla alzó la voz tras confirmarse su participación como comentarista en TNT Sports, donde integrará la Señal del Hincha. El duelo U Católica vs U de Chile se disputará este domingo 1 de noviembre, a las 17.15 horas.

“Es una experiencia super bonita, sobre todo para la transmisión de este partido. Lo principal es que sea un clásico entretenido, un encuentro que nos dé argumento y la posibilidad de poder disfrutarlo, pasarlo bien”, dijo Pinigol.

Para el nuevo refuerzo de TNT Sports, la idea es que su regreso a la TV deportiva “sea un partido a nivel futbolístico entretenido y que podamos sacar contenido para que la gente se divierta y esté conectada con nosotros”.

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¿Quién es favorito en el Clásico Universitario? Pinigol aseguró que “la U como favorita no sé si me convence. Tiene partidos muy buenos, partidos regulares y partidos de repente que se le complican mucho, y Católica tiene lo mismo”.

“Creo que será muy parejo porque además la UC tiene partidos más o menos que la rompe y partidos que te puede jugar a nivel de Copa Libertadores que te puede terminar destrozando el partido”, cerró.