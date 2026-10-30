Colo Colo ganó, gustó y goleó contra Universidad de Concepción. De esta manera, sacan una importante ventaja en la Liga de Primera y miran cada vez más cerca a una nueva estrella.

Los Albos vivían su peor momento en la temporada 2026, con cuatro encuentros sin ganar y una Universidad de Chile que comenzaba a asomar en el espejo retrovisor. Los más negativos empezaban a asustarse, pero Javier Correa y compañía alejaron todas las dudas.

Colo Colo más líder que nunca

Colo Colo no tenía un partido fácil. Si bien Universidad de Concepción estaba en zona de descenso, son estos equipos los más peligrosos, ya que se están jugando la vida en las jornadas finales. Sin embargo, desde muy temprano resolvieron todo.

Un demoledor primer tiempo albo, con cuatro goles de Javier Correa, bastó para que los dirigidos por Fernando Ortiz aseguraran el triunfo y con esto, gritarle a todo Chile que son más líderes que nunca, cuando el desenlace del campeonato está a la vuelta de la esquina.

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Con la victoria, Colo Colo llegó a 58 puntos, sacándole 10 unidades de ventaja a Universidad de Chile. Si bien los Azules tienen un encuentro pendiente, con esto los de Macul achican el margen de error del Romántico Viajero y minimizan sus posibilidades de ser campeones.

La U enfrentará a Universidad Católica este domingo 1 de noviembre a las 12:30 horas en el Claro Arena. Aunque los dirigidos por Fernando Gago triunfen, quedarán en el mejor de los casos a 7 puntos, pero cuando resten 12 unidades en disputa.

Con lo anterior, ahora Universidad de Chile necesita que Colo Colo no gane en tres de los últimos cuatro partidos. Muy difícil. En Macul es todo fiesta y comienzan a abrir las vitrinas para recibir una nueva copa.

Tabla de posiciones de la Liga de Primera: