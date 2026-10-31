El "Bendito" sumó su séptimo partido consecutivo sin ganar al mando de los bohemios y está un punto de perder su condición de equipo profesional. Faltan tres fechas

Un año después que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) confirmó el descenso de Santiago Morning a la Segunda División Profesional, el equipo que actualmente dirige Esteban Paredes corre serio riesgo de sufrir una nueva caída.

Los números son contundentes. En 19 encuentros que lleva al mando del cuadro microbusero, el máximo goleador histórico de Primera División suma apenas tres victorias, 10 empates y seis derrotas, es decir, un 42.1 por ciento de rendimiento.

Para colmo de males, el Chago Morning de Paredes pasa por una mala racha de siete juegos consecutivos sin ganar, luego que este sábado perdiera como local por 1-4 ante Lota Schwager. Una nueva caída que lo tiene al borde del descenso.

Los goles para los carboneros fueron de Cristofer Salas (8′), Ignacio Chandía (59′), Marcelo Zambrana (76′) y Claudio Jopia (78′), mientras que el descuento bohemio fue obra de Gustavo Escobar (26′).

Mala racha de Esteban Paredes como DT en Santiago Morning

El elenco metropolitano disputa actualmente del Grupo Descenso en Segunda División, donde los dos últimos de la clasificación saldrán del profesionalismo y deberán jugar en ANFA, por Tercera División A. Por ello, su continuidad en la categoría está en riesgo.

A falta de tres jornadas para que concluya la temporada 2026, el Santiago Morning de Paredes se ubica en el 11° puesto con nueve puntos, es decir, sólo a uno de caer a zona de descenso, donde actualmente se ubican Provincial Ovalle con ocho y Real San Joaquín con seis.

En la próxima jornada, en busca de volver a los triunfos necesarios para salir de tan complicada situación, el Chago visitará a los ovallinos en el Estadio Diaguita, este domingo 8 de noviembre desde las 16:00 horas.

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En síntesis