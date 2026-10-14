La destacada directora técnica se consagró monarca con el Bolso en el Torneo Apertura charrúa con un registro temible: nueve triunfos en nueve partidos, 48 goles a favor y apenas uno en contra. Conversó con RedGol e hizo este análisis y contó parte de sus planes a futuro.

Paula Navarro consiguió tres títulos en Santiago Morning entre 2018 y 2020 y este año, fue campeona en Nacional de Montevideo, aunque lleva algunos meses de vuelta en Chile. El 13 de julio, el Bolso comunicó mediante una declaración pública la salida de la entrenadora.

Eso sí, el cuadro de la capital de Uruguay destacó varios puntos positivos del título que Navarro conquistó con el equipo invicto y apenas un gol en contra. “La utilización de jugadoras formadas en el club, entre las que debutaron con protagonismo”, rezaba el comunicado.

Además, Nacional destacó a cinco futbolistas como las más utilizadas en el plantel profesional. Todas surgidas en las categorías inferiores. Pero esa historia ya es parte del pasado. “Ahora empezaré otros proyectos”, le contó Navarro a RedGol en esta entrevista que le concedió a Paulo Flores.

Paula Navarro y otra imagen de su paso por Montevideo, donde dirigió con éxito a Nacional. (Foto: cedida retocada con ChatGPT).

¿Todavía es complejo para una mujer abrirse paso en el fútbol?

Es difícil. La industria todavía no está desarrollada. Tiene pocas mujeres en puestos de toma de decisiones. No es fácil.

¿Crees que Chile sigue en pañales respecto al desarrollo del fútbol femenino?

En comparación a Uruguay estamos muy avanzados. Les llevamos 15 años de ventaja. Creo que eso, específicamente, se debe a que las jugadoras en algún momento pudieron expresarse y validar su trabajo a través de contratos profesionales. El movimiento que surgió fue importante y permitó empezar a desarrollar la industria.

¿Es decir que crees que Chile va por el camino correcto?

Fueron puntos importantes tener contrato, que las jugadoras validaran su trabajo, pudieran cumplir horarios. Todo eso fue muy importante para el desarrollo de la industria. Para los dirigentes fue fuerte, fue un golpe económico. Pero más temprano que tarde esto dará sus frutos. Ha sido un proceso un poco más largo porque no vendemos jugadoras. Nada más que eso.

¿Se aprovechó en Chile la buena generación de jugadoras?

No se ha podido desarrollar bien el producto del fútbol femenino. Cuando tuvimos ese grupo de jugadoras importantes, la industria no estaba preparada para ellas. Nada más que eso, pero son jugadoras muy relevantes que hasta hoy rinden, tanto en el extranjero como en Chile. Se pudo aprovechar dentro de lo que teníamos.

Yanara Aedo todavía juega en Colo Colo. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Paula Navarro de vuelta en Chile tras campeonar en Nacional: “Es cierto que no eres profeta en tu tierra”

Paula Navarro tiene claro que en Chile su carrera tendría dificultades para despegar y en parte por eso fue que aceptó el desafío de dirigir a Nacional de Uruguay. “Es muy cierto el dicho que no eres profeta en tu tierra. Yo lo viví claramente”, le dijo a RedGol.

“En Chile es compleja la situación. Se ha avanzado, pero falta mucho”, opina Navarro, quien en 2017 estuvo cerca de asumir la conducción del plantel profesional masculino de Santiago Morning. Algo que despertó muchos discursos contrarios, cargados de misoginia. Y finalmente la opción quedó truncada, aunque fue ayudanta de Jaime García.

Paula Navarro cuando dirigía a Santiago Morning. (Raul Zamora/Photosport).

¿Hay posibilidades de dirigir algún equipo masculino quizá?

Por el momento no, pero siempre aparecen oportunidades. Siempre me llaman y uno debe esperar el momento preciso para desarrollar un proyecto. Más que dirigir, me gusta eso, desarrollar proyectos. No soy una simple entrenadora. Me gusta dejar un legado. Algunos clubes en Chile me pidieron ayuda y estoy desarrollando proyectos. Y con Nacional sigo trabajando de forma remota en un tema de infraestructura deportiva.

¿Has sido ordenada económicamente?

Por el momento tranquila. Siempre haciendo cosas, desarrollando algunos proyectos que me parecen interesantes. Pero en el fútbol femenino no se gana lo que los hombres en el fútbol masculino. Las jugadoras tampoco.

¿Ves fútbol permanentemente?

A día de hoy, veo muy poco. Estoy un poco más relajada, veo algunos partidos. Más que nada la liga inglesa. De eso veo mucho.