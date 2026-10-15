Luego de un inicio complejo, Darío Osorio volvió a tener minutos con la camiseta de Crystal Palace. Si bien su equipo perdió, el chileno dejó muy buenas sensaciones en los hinchas.

Osorio tuvo una muy ajetreada llegada a Inglaterra, siendo presentado y debutando a los pocos días. Luego de un encuentro más, el chileno no volvió a jugar. Muchos comenzaron a cuestionar su decisión de ir a la Premier League de forma muy precipitada.

El regreso de Osorio

Tras estar en la larga fecha FIFA con Chile, Darío Osorio no había sumado minutos nuevamente con Crystal Palace. Todo hasta esta jornada de UEFA Europa League, donde Pierre Sage decidió mandarlo a la cancha otra vez y el formado en Universidad de Chile no decepcionó.

Cuando caían por 3-1, Osorio entró ante Olympique de Lyon en Francia. Pese a los pocos minutos, el chileno se mostró muy participativo y colaboró para que descontaran y maquillaran el marcador 3-2 final. Solo 15 minutos bastaron para que el ex Midtjylland fuera muy elogiado.

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En la red social X, muchos hinchas de Crystal Palace se volcaron a destacar lo hecho por Darío Osorio. El jugador de 22 años ingresó por la banda derecha y estuvo muy activo con el balón, teniendo bastantes participaciones pese al poco tiempo de juego.

“Osorio es muy visionario. Me gusta la ambición con la que juega”, “Osorio se veía brillante”, “bueno ver a Osorio obtener algunos minutos más”, “tengo que decir que estaba preocupado cuando entró Osorio, pero me pareció bastante brillante”, “Osorio fue definitivamente un chispa brillante desde el banquillo hoy” y “Osorio hay que darle más tiempo de juego”, fueron algunos de los comentarios que recibió el chileno.

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De esta manera, en su tercer partido Darío Osorio comenzó a demostrar algunas pinceladas de su gran talento. El próximo partido de Crystal Palace será este domingo 18 de octubre, cuando visiten a las 10:00 horas de Chile a Brighton. El zurdo intentará seguir con su adaptación a su nuevo equipo.