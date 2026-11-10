La U busca asegurar un cupo directo a la Libertadores en las últimas fechas, con O'Higgins y Deportes Concepción como rivales clave.

Universidad de Chile entra en la recta final de la Liga de Primera 2026 con un objetivo clave: quedarse con el Chile 2 y asegurar su clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.

Los Azules ya no tienen opciones de pelear por el título, pero se mantienen en pelea con U. Católica por ese boleto internacional. Para conseguirlo, los dirigidos por Fernando Gago tendrán tres partidos decisivos por delante.

La U también podría disputar las semifinales de Copa Chile, con Coquimbo Unido como posible rival.

O’Higgins y Deportes Concepción, los grandes desafíos de La U

El calendario no será fácil, Según detalló el periodista Marcelo Díaz en el programa Pelota Parada de TNT Sports, el conjunto azul deberá afrontar dos visitas especialmente complicadas.

El primer desafío será O’Higgins en el Estadio El Teniente de Rancagua. La U tendrá poco apoyo de sus hinchas en las tribunas, mientras que el equipo local contará con el respaldo de su público.

Después vendrá la visita a Deportes Concepción, que buscará meterse en puestos de clasificación a torneos internacionales. El último compromiso será ante Unión La Calera, que podría llegar todavía peleando por evitar el descenso.

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La Copa Chile también aprieta el calendario

A esto se suma la posibilidad de disputar las semifinales de Copa Chile, una competencia que también puede exigir físicamente al plantel universitario.

Marcelo Díaz apuntó que el rival podría ser Coquimbo Unido, que cuenta con ventaja en su llave, aunque aclaró que todavía no hay nada definido.

“Son los tres desafíos que le van quedando a Universidad de Chile”, resumió el periodista, quien también advirtió sobre el desgaste que pueden generar los compromisos ante el cuadro pirata.

Así, la U afronta semanas determinantes: necesita sumar en el campeonato para quedarse con el Chile 2, mientras intenta avanzar en Copa Chile y cerrar la temporada con un premio internacional.

En resumen…