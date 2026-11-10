Los referentes de U de Chile alzaron la voz tras el título y las celebraciones en el Cacique. Se cuadraron con periodista en polémico caso.

Colo Colo bajó la estrella 35 en el fútbol chileno y desde la vereda contraria reaccionaron rápidamente. Diego Rivarola y Rafael Olarra alzaron la voz desde la triubuna de U de Chile y le dieron con todo al Cacique.

Durante el programa Leones Sueltos, la dupla hizo trizas al equipo de Fernando Ortiz por el polémico video que terminaron borrando. Ahí aparecía Verónica Bianchi, periodista de TNT Sports, entre sus críticos, alertando incluso con un posible descenso a inicio de año.

“Ahí se equivocaron, ojo, se fueron contra una periodista en un video. Mal, mal, mal, eso no se hace, el tema de género no solamente es de la boca hacia afuera, también en esto”, partió diciendo el Rafa Olarra.

Le dieron duro a Colo Colo por el video

Siguiendo con sus descargos por la publicación que Colo Colo terminó borrando, Diego Rivarola y Rafael Olarra no se quedaron ahí. El ex central acusó que “no compartimos para nada ese tema de violencia de genero de esa magnitud”.

Foto: Leones Sueltos.

Por su parte, Gokú fue más tajante y dijo que “no lo leí, no tengo idea de eso, desconozco esa situación. No sigo absolutamente nada de Colo Colo y no me interesa. No sabía, hay folclor del fútbol, pero tiene límites”.

¿Qué dijo la periodista de TNT Sports? Vero Bianchi también alzó la voz por el caso y se defendió de los ataques virtuales recibidos. La comunicadora aseguró que “me hago cargo de mis palabras porque tengo un trabajo expuesto y eso da derecho a que la gente pueda opinar”.

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“Lo que no avalo por ningún motivo ni para mí ni para cualquier ser humano es incitar a la violencia y al hostigamiento en redes sociales… Mi critica futbolística fue en un contexto totalmente diferente al actual de Colo Colo”, cerró.