El Cacique es uno de los equipos del planeta que más ligas ha ganado, instalándose entre verdaderos gigantes del balompié.

En Colo Colo todo es alegría después de bajar del cielo su estrella 35. Los albos fueron por mucho los mejores en esta Liga de Primera 2026, consagrándose con varias fechas de antelación gracias a un ritmo a nivel de resultados que nadie les pudo seguir.

Esta nueva copa en las vitrinas del Monumental tiene un sabor especial. Y no, no hablamos de que lo tiene por la revancha que se tomó el club tras un 2025 para el olvido, sino que por el sitial que ocupa el Eterno Campeón entre los más grandes del fútbol mundial.

Con esta nueva liga obtenida, el Popular se instala entre los clubes más ganadores del planeta, igualando a un gigante como el Bayern Múnich de Alemania y quedando ad portas de pillar al Real Madrid de España.

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Colo Colo es uno de los clubes más campeones de liga del mundo

Las 35 estrellas que tiene el Cacique a nivel de liga igualan las 35 del Bayern Múnich o las mismas 35 de Boca Juniors en Argentina. Superan las 28 del Ajax de Países Bajos o las 20 que tienen en Inglaterra el Manchester United y el Liverpool. Además, los albos miran para abajo las 14 ligas del PSG en Francia y las 12 del Palmeiras en Brasil.

Colo Colo con sus 35 estrellas se codeo con los clubes más ganadores del mundo. | Foto: Photosport.

Por si fuera poco, el Popular se quedó a solo un campeonato de alcanzar las 36 estrellas del Real Madrid en España y de la Juventus en Italia.

Ya más escapados en esta tabla, encontramos a River Plate en Argentina con 48 consagraciones, las mismas de Olimpia en Paraguay. En Uruguay por ejemplo destaca Peñarol con 52, mientras que en Escocia lidera por sobre todos el Celtic, el más campeón de liga con 56 vueltas olímpicas.

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En síntesis