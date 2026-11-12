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La Roja

“Se lo debe ganar en cancha”: Córdova da condición para regreso de polémico jugador a Chile

El entrenador explicó lo que debe hacer este controvertido futbolista para volver a La Roja.

Por César Vásquez

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Nicolás Córdova sigue al mando de La Roja.
© PhotosportNicolás Córdova sigue al mando de La Roja.

Chile enfrentará a Colombia en un nuevo duelo amistoso. Nicolás Córdova habló de todo, incluso de la ausencia de un controvertido jugador de la última nómina de la selección.

Córdova ya lleva un largo tiempo como entrenador interino, tras la salida de Ricardo Gareca. Sus convocatorias de forma natural dejan a algunos disconformes, pero siempre hubo una tendencia, que es no considerar a un polémico jugador.

Lo que quiere Córdova

Desde la llegada de Nicolás Córdova a la selección mayor, jamás ha llamado a Carlos Palacios. De hecho, la Joya no vuelve a La Roja desde que abandonó la concentración por motivos personales en medio de Eliminatorias en 2024, cuando aún estaba Ricardgo Gareca al mando. Incluso, ahora fue llamado Williams Alarcón, su compañero de Boca Juniors, que juega menos que el formado en Unión Española.

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“Hablé con Diego Markic, que es el ayudante del ‘Vasco’ (Arruabarrena). Tuvimos una conversación amplia sobre ambos. No estamos en condiciones de desechar a ningún jugador. Me dijo que a Williams le ha costado jugar porque tiene por delante a (Leandro) Paredes, pero que lo ven muy bien. Creo que es un jugador que podemos recuperar”, indicó Córdova.

Respecto al caso Palacios, aseguró que no está cortado y que solo debe subir su nivel para estar otra vez en Juan Pinto Durán. “No desechamos a nadie. Creo que Carlos tiene una calidad de juego que, si consigue tener continuidad en Boca, seguramente también va a ser importante acá, pero se lo tiene que ganar en la cancha“, explicó el DT.

Carlos Palacios no es titular en Boca Juniors. Imagen: Photosport

Carlos Palacios no es titular en Boca Juniors. Imagen: Photosport

“Nosotros hace un año fuimos a hablar con todos los jugadores de la Liga Argentina y hemos tratado de traer de vuelta a jugadores que estaban fuera. Ojalá que todos los jugadores que estén afuera suban su rendimiento para el bien de la selección”, cerró Nicolás Córdova.

Chile enfrenta a Colombia en Cali este viernes 13 de noviembre a las 21:00 horas. El martes 17 será la revancha, pero en el Estadio Nacional de Santiago y a las 20:00 horas.

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