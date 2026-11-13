El King en su ya tradicional Live durante el partido de la selección chilena ante Colombia, se refirió sobre su futuro.

Ya se está transformado en una tradición. Cada vez que juega la selección chilena, Arturo Vidal reacciona al partido y este viernes comentó el amistoso ante Colombia en Cali.

Aparte de hablar de la Roja, el King no tuvo problemas en afrontar su situación personal en Colo Colo, donde termina contrato y no está claro si va a renovar su vínculo con Blanco y Negro.

Vidal dejó en claro que a pesar de sus 39 años no piensa en colgar los botines, puesto que señaló que va a seguir jugando y confirmó que pronto se sentará a negociar con Aníbal Mosa.

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Arturo Vidal habla de su renovación en Colo Colo

Arturo Vidal dijo en su Live en Mega que en los próximos días se va a poner en contacto con los dirigentes de Blanco y Negro, ya que su idea es seguir en Colo Colo.

“Tengo contrato hasta diciembre. Ya la próxima semana o con el pasar de los días seguramente va a haber un acercamiento y veremos qué es lo mejor para todos”, dijo el Rey.

Arturo Vidal analiza su futuro. Foto: Andres Pina/Photosport

“Yo quiero seguir jugando, todavía tengo las ganas de seguir jugando un año más, porque me siento bien y ahí veremos qué es lo que se viene”, puntualizó el capitán albo.

La prioridad para Arturo Vidal es seguir jugando en Colo Colo, sin embargo, si no renueva contrato buscará algún club extranjero para continuar con su gloriosa carrera.