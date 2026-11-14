El portero y líder de Coquimbo Unido celebró con todo la conquista de la Copa de la Liga y recordó los dichos de La Serena.

Coquimbo Unido se transformó en el nuevo campeón de la Copa de la Liga. El elenco pirata superó a O’Higgins y se quedó con la final por el contundente marcador por 3-0.

Presentación contundente que desató los festejos en el cuadro pirata que repleto el Estadio Santa Laura. “Hicimos un partido redondo de principio a fin. Los jugadores son los más importantes. Se entregaron a la tarea. Es muy difícil volver a ser campeones y lo pudimos hacer. Apunté al cielo y me acordé de mi padre”, confesó Hernán Caputto tras el pitazo final.

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Bajo esa misma línea Diego Sánchez destacó la valentía del equipo y la gran presentación que tuvo ante el cuadro rancagüino.

“Coquimbo se está haciendo fuerte. Esto es más de lo bien que estamos haciendo. Me incluyo porque nos sacamos la chucha por el club. Seguimos peleando por todos los frentes”, recalcó el “Mono” a TNT Sports.

Coquimbo celebró un nuevo título en Coquimbo Unido

La dedicatoria del “Mono” Sánchez a La Serena

Diego Sánchez enfatizó que Coquimbo Unido se ha hecho grande porque se han enfocado solo en lo que ocurre dentro de la cancha. “Es impensado tantas alegrías juntas. Hoy nos toca y solo nos queda disfrutarlo. De nuevo vamos a la Libertadores. Nosotros estamos enfocados en lo que queremos”, comentó.

Pero tras ello, recordó al archirrival. Esto por los dichos de Felipe Gutiérrez en el clásico de febrero y que justamente vencieron a La Serena. “Que estos tipos sigan celebrando, porque no sé si van a poder hacer lo que hicieron el año pasado”, indicó el DT granate.

Lo que hoy, tras levantar la tercera copa en dos años, revivió el “Mono” Sánchez. “Como por ahí dijeron que aprovechemos de celebrar porque no íbamos a celebrar más… aquí estamos otra vez celebrando y en Copa Libertadores. Un saludo para ellos”, remató a su estilo el portero que ahora estará nuevamente en el torneo más importante del continente.

Cabe consignar que Coquimbo pasó directo a la fase 2 de la Libertadores tras ganar la Copa de la Liga. Además se metió en la próxima Supercopa y aún tiene por disputar la Copa Chile en semifinales ante Universidad de Chile.