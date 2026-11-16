El bicampeón de América está radicado en España, aunque siempre lleva en su corazón a los Cruzados.

José Pedro Fuenzalida es de los grandes jugadores que ha dado Universidad Católica. Por esta razón, resulta natural pensar en que trabaje en esta institución.

Luego de encabezar el periodo más exitoso de los Cruzados, siendo el jugador más ganador en la historia de este club, decidió colgar los botines en el 2022. Desde entonces ha estado dedicado a su familia y hoy vive en España junto a su esposa y sus cuatro hijos.

El deseo de Chapita Fuenzalida

Pese a que está lejos físicamente de Universidad Católica, el corazón de José Pedro Fuenzalida siempre está junto a los de la Franja. Por esta razón, su nombre siempre suena para algún cargo. Si bien por ahora lo descarta, ya sabe en qué función de le gustaría regresar.

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“Ese es un tema que siempre hablo cuando voy a Chile. De hecho, cuando estuve hace algunos meses, conversé con Matías Claro -presidente de Cruzados- y dije que la UC siempre podrá contar conmigo porque yo amo al club. Yo espero serle útil a la institución alguna vez, voy a volver algún día, pero ahora no porque vivo para mi familia”, comenzó diciendo Fuenzalida a LUN.

“La verdad es que no me veo hoy ni como entrenador ni como gerente técnico. Es decir, me gusta el tema táctico pero me gusta más el tema financiero y la psicología deportiva. Me interesa más ver los temas macro, tener el panorama completo de la institución para aportar desde ahí“, explicó Chapita.

Fuenzalida es leyenda en Universidad Católica. Imagen: Photosport

Vale recordar que en el 2007 José Pedro Fuenzalida se retiró temporalmente del fútbol para estudiar ingeniería comercial, aunque finalmente retomó su carrera como jugador y no termino esa carrera. De todos modos, de ahí viene su gusto por lo financiero, aunque no quiso contar si se ve como presidente de la UC.

“No lo digo para que ponga de titular a esta nota que quiero ser presidente de Cruzados, jaja. Pero sí reconozco que siento más cercano para mí en la UC algo dirigencial que solamente deportivo-competitivo“, cerró el bicampeón de América con Chile.