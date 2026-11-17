La Roja cierra el año en materia de amistosos, con apretón de lujo en Santiago. Eso sí, un día antes se instaló la polémica por el cambio de estadio para el duelo.

La selección de Chile sale a la cancha en el último apretón amistoso del año, el que también puede ser la despedida de Nicolás Córdova de la banca. Todo eso, dependiendo de las elecciones de la ANFP y la Federación.

En cuanto a la cancha, la Roja enfrentará a Colombia, rival con el que jugó el viernes pasado y cayó 1-0, en suelo cafetalero. Esta vez, el partido se jugará en nuestro país, aunque con polémica respecto al escenario.

Es que un día antes, desde la Federación Chilena avisaron que el Estadio Nacional no estaba en óptimas condiciones, por lo que se cambió para el Estadio Monumental. Con ese antecedente, la Roja busca un necesario triunfo con miras al proceso 2030.

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