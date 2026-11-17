La Roja cierra el año ante Colombia en el Estadio Monumental, tras un cambio de estadio de última hora.

La Selección Chilena se prepara para enfrentar nuevamente a Colombia en la fecha FIFA de noviembre. Tras caer por 1-0 en Cali, La Roja buscará cerrar el año con un triunfo de local.

El equipo de Nicolás Córdova recibirá al conjunto cafetero en el Estadio Monumental, en lo que sería su último amistoso de 2026 con algunas bajas; a Benjamín Kuscevic y Paulo Díaz se sumó Diego Ulloa.

Chile enfrentará a Colombia en el Estadio Monumental.

Chile vs. Colombia: horario y dónde ver el amistoso

El segundo amistoso entre la Selección Chilena y Colombia se jugará este martes 17 de noviembre, a partir de las 20:00 horas , en el Estadio Monumental.

Podrás ver el partido amistoso en televisión abierta por la señal de Mega , de manera gratuita en distintas zonas del país y de manera online a través de Mega GO, plataforma que tendrá la transmisión.

Estos son los canales según tu cableoperador:

Mega

Abierto

9 (Santiago)

9.1 (Santiago)

3.1 (Arica)

2.1 (Iquique)

9.1 (Antofagasta)

11.1 (La Serena-Coquimbo)

5.1 (Gran Valparaíso)

12.1 (Talca)

2.1 (Gran Concepción)

5.1 (Temuco)

8.1 (Valdivia)

2.1 (Puerto Montt-Puerto Varas)

10.1 (Coyhaique)

13.1 (Punta Arenas)

ver también Formación de Chile para enfrentar a Colombia: Nico Córdova piensa en un equipo más ofensivo

Cable

VTR: 20(Santiago)/709

DirecTV: 150/1150

Movistar: 120/809

Claro: 54/554

Zapping: 20

TuVes HD: 56

Entel: 65

Mundo: 16/516

GTD/Telsur: 20(GTD)/26(Telsur)

Probable formación Chile vs. Colombia

Chile saldría a la cancha con Vigouroux; Loyola, Maripán, Villagra, Suazo; Echeverría, Pizarro; Osorio, Gutiérrez, Cepeda; Tapia.

En resumen…