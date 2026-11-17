La Selección Chilena se prepara para enfrentar nuevamente a Colombia en la fecha FIFA de noviembre. Tras caer por 1-0 en Cali, La Roja buscará cerrar el año con un triunfo de local.
El equipo de Nicolás Córdova recibirá al conjunto cafetero en el Estadio Monumental, en lo que sería su último amistoso de 2026 con algunas bajas; a Benjamín Kuscevic y Paulo Díaz se sumó Diego Ulloa.
Chile enfrentará a Colombia en el Estadio Monumental.
Chile vs. Colombia: horario y dónde ver el amistoso
El segundo amistoso entre la Selección Chilena y Colombia se jugará este martes 17 de noviembre, a partir de las 20:00 horas, en el Estadio Monumental.
Podrás ver el partido amistoso en televisión abierta por la señal de Mega, de manera gratuita en distintas zonas del país y de manera online a través de Mega GO, plataforma que tendrá la transmisión.
Estos son los canales según tu cableoperador:
Mega
Abierto
- 9 (Santiago)
- 9.1 (Santiago)
- 3.1 (Arica)
- 2.1 (Iquique)
- 9.1 (Antofagasta)
- 11.1 (La Serena-Coquimbo)
- 5.1 (Gran Valparaíso)
- 12.1 (Talca)
- 2.1 (Gran Concepción)
- 5.1 (Temuco)
- 8.1 (Valdivia)
- 2.1 (Puerto Montt-Puerto Varas)
- 10.1 (Coyhaique)
- 13.1 (Punta Arenas)
ver también
Formación de Chile para enfrentar a Colombia: Nico Córdova piensa en un equipo más ofensivo
Cable
- VTR: 20(Santiago)/709
- DirecTV: 150/1150
- Movistar: 120/809
- Claro: 54/554
- Zapping: 20
- TuVes HD: 56
- Entel: 65
- Mundo: 16/516
- GTD/Telsur: 20(GTD)/26(Telsur)
Probable formación Chile vs. Colombia
Chile saldría a la cancha con Vigouroux; Loyola, Maripán, Villagra, Suazo; Echeverría, Pizarro; Osorio, Gutiérrez, Cepeda; Tapia.
En resumen…
- La Selección Chilena enfrentará a Colombia el martes 17 de noviembre a las 20:00 horas.
- El partido amistoso se jugará en el Estadio Monumental con transmisión de Mega y Mega GO.
- Diego Ulloa fue liberado de la convocatoria por lesión tras la derrota 1-0 en Cali.