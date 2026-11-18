El entrenador de Colo Colo recibió una camiseta del equipo de todos y no dudó en posar con ella unos segundos.

Todo apunta a que el larguísimo interinato de Nicolás Córdova en la selección chilena llegó a su término. El empate sin goles ante Colombia en el Estadio Monumental marcó el punto final de su proceso, razón por la cual hay que empezar desde ya a buscar un reemplazo.

El próximo desafío del equipo de todos será en marzo en una nueva fecha FIFA, donde se espera que de una buena vez por fin tengamos un entrenador con todas las de la ley.

Uno de los nombres que en los últimos meses tomó algo de fuerza fue el de Fernando Ortiz, quien recientemente se consagró campeón con Colo Colo, lo que sin lugar a duda le hace sumar bastantes bonos. Y ojo, que el Tano tampoco se hace el larry con esta opción.

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Fernando Ortiz posa con la camiseta de la selección chilena

El entrenador de Colo Colo llegó al Monumental para ver el partido entre chilenos y colombianos. Ahí, desde un palco, pudo ver el desempeño del equipo de todos.

Sin embargo, fue en el entretiempo donde el argentino vivió un notable momento. Y es que el periodista Pedro Canales se acercó donde el DT y le regaló una camiseta de la selección chilena, prenda que el Tano no dudó en ponérsela.

“Mira. Esto es un presagio”, afirmó el comunicador, sacándole una que otra sonrisa a Ortiz, quien todavía debe renovar su contrato con los albos para seguir en el club de cara al 2027.

Cabe destacar que Fernando Oritz en poco más de un año en el Cacique ha dirigido un total de 52 partidos con 33 triunfos, ocho empates y once derrotas. Registra un 68,59% de rendimiento luego de gritar campeón en la Liga de Primera 2026.

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En síntesis