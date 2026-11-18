El técnico argentino asegura que están listos para un nuevo acuerdo, por lo que en las próximas horas ya habrá humo blanco en la Ruca.

El título número 35 que levantó Colo Colo dio tranquilidad por la campaña del camarín de los albos, pero dio el paso a una conversación más seria con las renovaciones.

Tal como lo dijo siempre Aníbal Mosa, el primer acuerdo lo tenía que cerrar con el técnico Fernando Ortiz donde, si bien todavía no sale humo blanco, adelantan que están bien encaminados.

Así al menos lo ha dejado en claro el entrenador argentino del Cacique, quien aseguró que están a detalles de poder abrochar un nuevo convenio para la temporada 2027.

Aníbal Mosa inició las tratativas para renovar al técnico Fernando Ortiz.

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Fernando Ortiz adelanta que están cercan de renovar con Colo Colo

Fue el propio técnico Fernando Ortiz quien conversó con D Sports, donde entregó los detalles del nuevo contrato que buscan cerrar para seguir adelante en Colo Colo.

En ese sentido, el técnico argentino fue claro con los hinchas: “Estamos hablado con Aníbal, él lo dijo, yo también lo dije, y hemos dicho los dos que vamos por buen camino”.

Por lo mismo, asegura que se viven horas claves para analizar el futuro del campeón del fútbol chileno, por lo que hay esperanza de cerrar luego el nuevo acuerdo contractual.

“En el transcurso de estos días nos iremos poniendo de acuerdo en esos pequeños detalles que faltan, pero lo más importante que tanto él como yo queremos potenciar a Colo Colo en lo que vinee y las ganas de querer e ilusionarse en el plano internacional”, finaliza.

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