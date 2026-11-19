Fernando Ortiz tendrá un contingente algo limitado para el choque con los cruzados de este domingo en el Estadio Monumental.

Colo Colo vuelve a la acción tras consagrase campeón en esta Liga de Primera 2026. Pese a que la copa ya está en la mesa, los albos deben cerrar su participación en el torneo local, teniendo por delante un choque de palabras mayores: el clásico ante Universidad Católica.

Y ojo, que este partido puede marcar mucho en la pelea por el Chile 2. La UC está a la caza de la U por ese boleto directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores, por lo que está casi obligada a ganar en el Monumental.

Pese a que el título es una realidad, en el Cacique ya avisaron que irán por todo a quedarse con el triunfo. Sin embargo, no será fácil, sobre todo si consideramos que Fernando Ortiz tendrá que saber sortear hasta cuatro bajas en su equipo.

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Las cuatro bajas con que Colo Colo enfrentará a la UC

Sin lugar a duda que la baja más importante en el Cacique será la de Javier Correa. El atacante argentino será operado tras jugar con los meniscos rotos, perdiéndose con esto además todo lo que resta del año en el Popular.

Una situación similar atraviesa Diego Ulloa, quien sufrió una fractura costal durante su participación con la Selección Chilena en la fecha FIFA. Sin embargo, se espera que pueda volver para cerrar el año con los albos.

Diego Ulloa es otro que está descartado en Colo Colo para este domingo. | Foto: Photosport.

A ellos se suman también Leandro Hernández y Claudio Aquino. Mientras el canterano presenta un esguince en el tobillo, el argentino tuvo que ser operado de apendicitis, razón por la cual están descartados para este clásico.

¿Cuándo juega Colo Colo vs Universidad Católica?

Albos y cruzados se verán las caras este domingo 22 de noviembre a las 18:00 horas en el Estadio Monumental. Este compromiso será válido por la fecha 28 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis