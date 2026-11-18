El entrenador argentino aseguró que esta versión de su equipo debe ser reforzada pensado en la próxima temporada.

Fernando Ortiz está en plenas negociaciones para seguir en Colo Colo de cara al 2027. El argentino ya ha dado muestras de que las tratativas van por buen camino y que, de no pasar nada extraño, su continuidad debería darse.

Sin embargo, si se queda lo hará con objetivos bastante claros. La idea del Tano es ir a competir a la Copa Libertadores y revalidar a nivel local lo que se hizo en este 2026. Y para eso, es clave reforzar el equipo.

Así lo dejó en claro en una reciente entrevista con D Sports, donde el argentino enfatizó en que es necesario potenciar su actual plantel, ya que con lo que hay actualmente no alcanzará para ir por todo la próxima temporada.

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Ortiz pide refuerzos para su Colo Colo 2027

El DT campeón de la Liga de Primera 2026 aseguró que “más que potenciar, se necesita tener una buena plantilla. Vamos a tener muchísimas competencias y eso requiere tener un plantel bastante rico, porque con lo que tenemos para enfrentar bastantes competencias no nos alcanza”.

“Uno después va a tener que tomar decisiones con respecto a los jugadores que se quedan y que se van, pero tenemos que tener una plantilla bastante numerosa para poder enfrentar este tipo de competencias”, añadió el Tano.

Ortiz dejó en claro que su renovación en Colo Colo va bien encaminada. | Foto: Photosport.

Cabe recordar que Colo Colo en el 2027 jugará la Supercopa, la Liga de Primera, la Copa de la Liga, la Copa Chile y la Copa Libertadores. Por lo mismo, se vislumbra un calendario cargadísimo de partidos, razón por la cual se hace más que necesario aumentar el contingenten en el Monumental.

El próximo partido de Colo Colo

Los albos se verán las caras ante Universidad Católica este domingo 22 de noviembre a las 18:00 horas en el Estadio Monumental. Este compromiso será válido por la fecha 28 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis