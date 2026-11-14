El DT albo confirmó avances en su renovación, que podría oficializarse en los próximos días.

Fernando Ortiz dio otro paso hacia su continuidad en Colo Colo. Tras vencer por 2-1 a Racing de Avellaneda en un amistoso en Concepción, el técnico abordó las conversaciones para renovar su contrato.

El tema ya había sido mencionado por Aníbal Mosa, quien adelantó que la continuidad del entrenador podría oficializarse en los próximos días. Tras el triunfo, Ortiz se refirió al tema y dejó la decisión en manos del presidente albo.

Fernando Ortiz se acerca a renovar en Colo Colo.

Fernando Ortiz analiza el triunfo ante Racing

“Si lo dijo el presidente… Quedan algunas charlas pendientes, pero están avanzadas las negociaciones. Depende de él 100%. Seguimos hablando y trataremos de ponernos de acuerdo en los pequeños detalles”, expresó.

El entrenador también valoró el rendimiento del equipo en Concepción, especialmente considerando que Colo Colo presentó más de 15 bajas.

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“Este partido es amistoso, pero a la vez no. A mí me servía para ver jóvenes y cómo se desenvolvían en un partido de Primera División. Me voy a gusto, obviamente todavía les faltan ciertas cuestiones, pero en líneas generales me voy contento, más allá del resultado”, comentó.

La victoria por 2-1 le permitió al DT observar alternativas y dar minutos a futbolistas que buscan ganarse un espacio en el plantel.

El desafío de Colo Colo para 2027

Todo apunta a que la continuidad de Ortiz podría resolverse en los próximos días. Si se concreta la renovación, el argentino tendrá por delante una temporada exigente, marcada por el desafío de competir en la Copa Libertadores 2027.

El Cacique buscará mantener el impulso conseguido tras conquistar la Liga de Primera y formar un plantel capaz de responder en desafíos nacionales e internacionales.

En resumen…