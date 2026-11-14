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Colo Colo

Arturo Vidal sorprende y elige al mejor jugador de U. de Chile: un histórico de la U

El vlante de Colo Colo participó en una dinámica donde debía escoger a sus favoritos de distintos clubes.

Por Franccesca Arnechino

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Es ídolo de la U y sorprendió a Vidal: el histórico que eligió el King.
© Colo Colo.Es ídolo de la U y sorprendió a Vidal: el histórico que eligió el King.

Arturo Vidal volvió a generar conversación entre los hinchas del fútbol chileno, esta vez por Universidad de Chile. El mediocampista de Colo Colo participó en una dinámica publicada en redes sociales, donde debía escoger al mejor jugador de distintos equipos.

Y cuando llegó el turno del conjunto azul, el King sorprendió con su respuesta: Marcelo Salas. En el video, Vidal aparece frente a una serie de escudos de clubes y en el turno de la U, selecciona una imagen del histórico Matador.

– El Matador es uno de los máximos ídolos históricos del cuadro azul.

– El Matador es uno de los máximos ídolos históricos del cuadro azul.

Marcelo Salas, el histórico elegido por Arturo Vidal

La elección no pasó inadvertida por el vínculo del volante con Colo Colo, uno de los principales rivales de los azules.

Sin embargo, el nombre escogido tiene argumentos de sobra para ser considerado entre los grandes futbolistas que han defendido la camiseta universitaria.

El Matador es uno de los máximos referentes en la historia de Universidad de Chile. Su paso por el club lo convirtió en ídolo de los azules y posteriormente dio el salto al fútbol internacional, donde defendió camisetas como las de River Plate, Lazio y Juventus.

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Así, Vidal dejó una elección que seguramente dará que hablar entre los fanáticos de ambos equipos: pese a su identificación con Colo Colo, reconoció a uno de los grandes nombres de la historia de la U.

Mira aquí la elección del King:

En resumen…

  • Arturo Vidal participó en una dinámica de selección de futbolistas por equipos.
  • Al aparecer Universidad de Chile, eligió a Marcelo Salas.
  • El Matador es uno de los máximos ídolos históricos del cuadro azul.
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