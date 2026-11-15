El golero de 26 años, quien llegó al Barbón desde Deportes Santa Cruz, sacó la voz con mucho orgullo por los tres títulos que ha saboreado en el puerto y aludió a Arturo Vidal para lanzar una frase que, al menos en la región, huele a facto.

Coquimbo Unido fue demasiado fuerte para O’Higgins en la gran final de la Copa de la Liga y firmó un 3-0 que le permitió bajar su tercer título en poco más de un año. Los aurinegros viven un presente institucional de lujo y han materializado ese crecimiento en su palmarés.

De hecho, ya tienen la Liga de Primera 2025, la Supercopa y este trofeo en sus vitrinas. Una señal inequívoca del progreso que ha tenido el cuadro Pirata durante el último tiempo. Y luego de vencer con mucha contundencia al Capo de Provincia, lanzaron una frase que, al menos en el puerto, suena a facto.

“Es hermoso para la gente. A Coquimbo lo miran como uno de los grandes, un rival directo. Lo dijo Arturo (Vidal) cuando les ganamos allá”, aseguró Gonzalo Flores, portero que habitualmente es suplente de Diego Sánchez en el Barbón. Aunque jugó gran parte de este certamen.

Según Flores, “eso nos lo hemos ganado en la cancha, con nuestra gente y nuestras familias La unión del equipo es fundamental. Esta final la disfruté más que la otra, sé que las otras son históricas. Pero este año me siento muy partícipe”.

“Jugué la mayoría de los partidos en esta copa. Clasificamos invictos, tiene un sabor diferente. El equipo lo merece, en todos los campeonatos estamos peleando ahí. Todos los jugadores han demostrado cada vez que entran”, repasó Flores, quien arribó a Coquimbo Unido tras atajar en Deportes Santa Cruz.

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Gonzalo Flores exige “más respeto” con Coquimbo Unido, campeón de la Copa de la Liga

El golero de Coquimbo Unido sabe perfectamente que no hubo mucha paridad en la final de la Copa de la Liga. Y que el 3-0 que los Piratas timbraron en el estadio Santa Laura fue elocuente. También sacó cuentas alegres en torno a toda la campaña del equipo adiestrado por Hernán Caputto.

“Hicimos una gran Copa Libertadores, me tocó sumar ahí. Es un gustito doble, me he sacado la chucha. Di la vuelta larga y acá estoy con tres copitas. Más que feliz”, aseguró Gonzalo Flores, golero surgido en las inferiores de Universidad de Chile y estuvo en Santa Cruz durante cuatro campañas.

Otra imagen del festejo de Coquimbo Unido en la Plaza Chacabuco. (Diego Martin/Photosport).

Por si eso fuera poco, exigió que se valore lo hecho por el Barbón. “No hay que hablar antes de tiempo, es lo único que voy a decir. Siempre hay que tener respeto por el rival, sobre todo por el mejor campeón de la historia. Hay que tener más respeto”, cerró el meta de 26 años oriundo de La Florida.

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Revisa el compacto del triunfo de Coquimbo Unido vs O’Higgins

Así va la tabla de posiciones en la Liga de Primera 2026

Coquimbo Unido se ubica en el 6° lugar de la tabla en la Liga de Primera 2026, mientras que O’Higgins está en la 12° posición. Ambos equipos tienen 27 partidos jugados.