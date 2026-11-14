La curiosa celebración del plantel de Coquimbo sobre Hernán Caputto: afectó al panel de TNT Sports

El entrenador pirata fue empapado en vivo y en directo, y las consecuencias hasta las tuvo que pagar el elenco de Todos Somos Técnicos.

Coquimbo Unido se transformó el nuevo monarca de la Copa de la Liga. El cuadro dirigido por Hernán Caputto superó por 3 a 0 y se consagró en el Estadio Santa Laura. Por lo que ahora saca pasajes a la próxima Copa Libertadores.

Una presentación contundente y que destacó Hernán Caputto por la diferencia que marcó sobre su rival rancagüino a lo largo de los 90 minutos.

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“Hicimos un partido redondo de principio a fin. Los jugadores son los más importantes. Se entregaron a la tarea. Es muy difícil volver a ser campeones y lo pudimos hacer“, indico el ex portero.

Con esta gran jornada que a punto se mete en la historia de Coquimbo al sumar un nuevo título lo que además permite volver a disputar la libertadores y también la próxima Supercopa. A esto se suma que todavía está en competencia por la Copa Chile.

La fallida celebración del plantel de Coquimbo: afectó a rostros de TNT Sports

La alegría de Coquimbo Unido fue total. El cuadro pirata tras el pitazo final desató todos los festejos en el Santa Laura. Los utileros del aurinegro de inmediato sacaron camisetas con el lema de campeones y que se inmortalizó con el trofeo de la Copa de la Liga.

Lo que siguió por varias horas y en la cancha de Santa Laura. Pero que a su vez tuvo un particular momento con Caputto. Es que imitando el tradicional festejo en Estados Unidos, en especial en la NFL donde se moja al entrenador, el plantel de Coquimbo sorprendió a Hernán Caputto cuando estaba en plena entrevista con el programa Todos Somos Técnicos.

Pero la celebración terminó de la peor forma ya que el liquido cayó encima de la mesa del programa. Incluso el liquido terminó mojando los celulares de Johnny Herrera y Gonzalo Fouillioux.

“Me deben un teléfono los culiaos”, emplazó el samurái azul. “Eso no lo venía venir nadie”, agregó Fullú. “Agarra el hielo mejor, Johnny”, complementó Gonzalo Jara entre risas por el particular momento. “Qué frío, mamita. Esa no me la vi venir“, complementó Caputto.