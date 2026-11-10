El DT aurinegro habló con RedGol sobre el repunte del equipo tras semanas de irregularidad. Se viene la definición frente a O'Higgins.

Coquimbo Unido viene de derrotar a Audax Italiano y sumó su tercera victoria en línea entre Liga de Primera y Copa Chile. Los piratas afrontan ahora el gran objetivo que los puede llevar a una nueva copa internacional: la final de Copa de la Liga.

Los piratas enfrentarán este sábado a O’Higgins en la definición, a las 18.30 horas, donde Hernán Caputto palpitó el duelo que por fin se jugará tras una arsenal de suspensiones. El DT habló con RedGol y habló del momento de su equipo.

“(El bajón previo a los triunfos) Era algo que sabíamos que iba a pasar, se tardó tiempo por un aspecto de la cantidad de partidos. Van 54 duelos y era lógico que había una merma futbolística y física”, partió diciendo.

Caputto y una clasificación a copa internacional

Si Coquimbo gana la Copa de la Liga, clasificará como Chile 3 a Copa Libertadores 2027. Hernán Caputto lo tiene claro y resalta la seguidilla de triunfos tras una época en que el equipo había bajado su rendimiento.

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“Con mucha humildad asumimos eso y sabíamos que podíamos mejorar en la medida que el equpo se recuperara. Han respondido, los muchachos se han sentido mejor y vamos con todo”, aseguró el DT.

En cuanto a una postergada definición ante O’Higgins, Caputto rescató que “más que ansiedad, por fin sabemos el tiempo… No teníamos la seguridad del día y eso generaba incertidumbre, hoy la tenemos y a afrontar la final con todo”.

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“Ha sido muy bueno clasificar (semis de Copa Chile), las cosas son mejores cuando uno las lleva del dicho al hecho y vamos a preparanos con todo para la parte que queda. Por el momento hemos recuperado los jugadores que queríamos, vamos a llegar bien, plantel completo”, cerró.