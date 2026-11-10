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Copa de la Liga

Coquimbo Unido vs O’Higgins: fecha, horario y dónde ver la final de la Copa de la Liga

Piratas y celestes definirán al primer campeón del torneo que también conseguirá el Chile 3 para la Copa Libertadores 2027.

Por Franccesca Arnechino

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Coquimbo y O'Higgins van por la final de la Copa de la Liga 2026.
© Photosport.Coquimbo y O'Higgins van por la final de la Copa de la Liga 2026.

La Copa de la Liga 2026 tendrá una definición inédita. Coquimbo Unido y O’Higgins se enfrentarán en la gran final del certamen, con un premio internacional en juego: el cupo Chile 3 para la Copa Libertadores 2027.

La programación ya está confirmada y será en el Estadio Santa Laura, donde ambos equipos buscarán quedarse con el primer título del torneo.

Coquimbo puede sumar un nuevo título este sábado.

Coquimbo puede sumar un nuevo título este sábado.

¿Cuándo juegan Coquimbo Unido y O’Higgins?

La final entre Piratas y Celestes será este sábado 14 de noviembre, a partir de las 18:30 horas, en el Estadio Santa Laura, para definir al primer campeón de la Copa de la Liga.

Torneo que entregará al ganador la clasificación como Chile 3 a la próxima edición de la Copa Libertadores, además de obtener un lugar en la Supercopa de Chile 2027.

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¿Dónde ver la final de la Copa de la Liga?

El partido por la gran final entre Coquimbo Unido y O’Higgins, se podrá ver a través de HBO Max, mediante TNT Sports, con transmisión exclusiva por streaming.

Recordemos que la final sufrió varios cambios de programación debido a las condiciones meteorológicas que afectaron a la zona central.

Inicialmente, estaba contemplada para julio en Valparaíso y luego fue trasladada al Claro Arena, pero tampoco pudo disputarse allí.

Finalmente, Santa Laura será el escenario donde piratas y celestes buscarán hacer historia y quedarse con la primera edición del torneo.

En resumen…

  • Partido: Coquimbo Unido vs O’Higgins.
  • Fecha y horario: sábado 14 de noviembre, a las 18:30 horas.
  • Estadio y transmisión: Santa Laura y HBO Max (TNT Sports), exclusivamente por streaming.
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