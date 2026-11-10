Piratas y celestes definirán al primer campeón del torneo que también conseguirá el Chile 3 para la Copa Libertadores 2027.

La Copa de la Liga 2026 tendrá una definición inédita. Coquimbo Unido y O’Higgins se enfrentarán en la gran final del certamen, con un premio internacional en juego: el cupo Chile 3 para la Copa Libertadores 2027.

La programación ya está confirmada y será en el Estadio Santa Laura, donde ambos equipos buscarán quedarse con el primer título del torneo.

Coquimbo puede sumar un nuevo título este sábado.

¿Cuándo juegan Coquimbo Unido y O’Higgins?

La final entre Piratas y Celestes será este sábado 14 de noviembre, a partir de las 18:30 horas, en el Estadio Santa Laura, para definir al primer campeón de la Copa de la Liga.

Torneo que entregará al ganador la clasificación como Chile 3 a la próxima edición de la Copa Libertadores, además de obtener un lugar en la Supercopa de Chile 2027.

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¿Dónde ver la final de la Copa de la Liga?

El partido por la gran final entre Coquimbo Unido y O’Higgins, se podrá ver a través de HBO Max, mediante TNT Sports, con transmisión exclusiva por streaming.

Recordemos que la final sufrió varios cambios de programación debido a las condiciones meteorológicas que afectaron a la zona central.

Inicialmente, estaba contemplada para julio en Valparaíso y luego fue trasladada al Claro Arena, pero tampoco pudo disputarse allí.

Finalmente, Santa Laura será el escenario donde piratas y celestes buscarán hacer historia y quedarse con la primera edición del torneo.

En resumen…