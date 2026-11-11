El rapidísimo atacante de 27 años palpitó la final ante el Capo de Provincia y desclasificó varias intimidades, como un sinfín de cábalas que respeta de manera irrestricta, además de hablar de su fuerte amistad con el portero del Capo de Provincia.

Por esas cosas que tiene el fútbol, Cristián Zavala se enfrentará a un gran amigo en la final de la Copa de la Liga. Coquimbo Unido se medirá ante O’Higgins para dirimir al campeón de aquel certamen y para el rapidísimo atacante será un momento especial.

“Mi gran amigo del fútbol es Omar Carabalí. Es un arquerazo”, afirmó a TNT Sports el puentealtino de 27 años sobre el golero, a quien conoció durante su época en Colo Colo. Mientras el cuadro pirata afina detalles para el duelo ante el Capo de Provincia, Zavala habló desde su lado más íntimo.

En esa entrevista que le concedió a Ignacio Valenzuela, el exjugador de Deportes Melipilla y Curicó Unido repasó gran parte de su trayectoria, que lo tiene ad-portas de un nuevo título. “Ese niño interior siempre se alimenta de estas cosas”, aseguró Zavala.

Cristián Zavala siente un lazo muy fuerte con el cuadro Pirata. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

“Remar tanto para jugar este partido que se fue postergando. Las ansias fueron creciendo. Es motivante para la región entera, los hinchas del club. La motivación está a tope. Tengo muy presente los momentos que viví con mi familia en la formación”, añadió el extremo derecho, quien seguramente será titular en el equipo adiestrado por Hernán Caputto.

Precisamente Coquimbo Unido ocupa un lugar especial en su corazón. “Venir acá solo con mi novia siendo menores de edad. Esos momentos se vienen a la mente. Los consejos de mi papá, mi abuelo y mi madre son fundamentales para que hoy esté acá y pueda disputar esa final. Le tengo un cariño muy grande al club”, expuso.

“Le debo mucho. Llegué en 2017 con 16 años. Pude debutar, ascendimos ese mismo año. Volví el 2020 y nos tocó descender. Las he vivido todas acá, ser campeón de primera división fue el sueño más grande de la institución y la ciudad entera. Esa estrella bordada en el escudo me pone muy feliz. Es un orgullo para mí y mi familia”, apuntó Cristián Zavala.

“En este complejo nos alimentamos, nos entrenamos, nos rehabilitan físicamente y tenemos nuestro hotel. Es un club con la infraestructura para pelear todos los frentes, son pocos los clubes que tienen lo de Coquimbo Unido. El gimnasio es de primer nivel, un club hermoso para poder desempeñarse bien”, aseguró Zavala.

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Zavala desclasifica su sinfín de cábalas antes de la final de la Copa de la Liga

Cristián Zavala sabe que hay ritos que uno suele respetar y él lo admite sin tapujos en los días previos a disputar la final de la Copa de la Liga. “Tengo muchísimas cábalas. El Mono (Sánchez) lo dijo recién: no piso las líneas, es algo que hago muy de niño. En la vida no piso ninguna línea”, reconoció.

“Si dicen alguna palabra que no quiero oír, toco madera dos veces. Las líneas de la vereda no las toco y ojalá pasar en la pierna derecha. En la cerámica lo mismo, aunque sean pasos cortitos. Viajo siempre en el mismo asiento, si tengo que ver una serie de nuevo, lo hago. Concentro siempre con el mismo jugador. Siempre hago lo mismo”, reveló el puentealtino.

¿Eres bueno para dormir en las concentraciones?

Sí. Soy muy bueno para dormir, con dos niños en casa es más complejo dormir la siesta. Acá tengo un closet donde tengo una almohada regalona. Concentro, desde que se fue (Dylan) Glaby, con los juveniles que vayan subiendo. Dixon Pereira, Gino (Alfaro), el Nene Mundaca.

Zavala no escondió su emoción tras pasar a la final de la Copa de la Liga. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

¿Con quién de ellos tienes más cercanía?

Con el que más hablo y tengo la confianza para aconsejarlo es Dixon, tiene una historia muy similar a la mía. Me veo muy reflejado en él cuando tenía su edad. Se lleva la mayor parte de mi cariño, intento ayudarlo con lo que más pueda.

Dixon Pereira, un joven de Coquimbo Unido muy cercano a Zavala. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

¿Prefieres un gol o una asistencia en la final?

Si me preguntan prefiero dar el pase-gol y ver a mi compañero feliz antes que hacerlo. Llevo ya 10 años jugando y siempre he sido más feliz viendo a mis compañeros celebrar que yo haciendo el gol.

¿Qué piensas del rival?

O’Higgins también es un club modelo, tienen muchas cosas similares a Coquimbo. Será bonito, lo venimos conversando con Omar. En el partido nos vamos a putear y todo. Nos vemos el sábado, que sea una linda fiesta. Y le digo a él que es un muy buen arquero.

Cristián Zavala en un mano a mano ante Luis Pavez, con quien seguramente se verá las caras en la final de la Copa de la Liga. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

¿Cuál es el sentimiento previo a la final?

Mucha motivación, creo que se fueron cambiando las fechas, primero en Valparaíso, después pasó la catástrofe. Llegó el día del partido y todos están motivados, al 100. Que sea una linda fiesta. Me gustaría ganarlo en cancha. Y si se llega a dar la opción de ir a penales, agarraré la pelota para patear.

La gran cantidad de partidos, ¿sirve en estos casos?

Tenemos 54 partidos jugados, es muy positivo. Eso va de la mano con que debuten más jugadores del club, lo han hecho en Copa Chile. Han jugado muy bien, el club les da una vitrina y lo han entendido así. Es bueno en general para todos los clubes, mientras más partidos tenga de mejor forma disputará torneos internacionales, como fue nuestro caso y O’Higgins.

¿Cómo vive la hinchada de Coquimbo Unido esta final?

La gente es muy hincha del club, por lo menos en la región es el club más grande. Se puede ver cuando uno ingresa a Coquimbo y hay amarillo y negro por donde uno se mueve. La ciudad se impregna mucho de eso, a nosotros en mi familia nos encanta. Mi hijo de 6 años entrena en la escuela y no lo puedo sacar más. Me gusta que sea así, un hincha y siga a un equipo. Él decidirá de qué equipo será, pero le encanta Coquimbo Unido.

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Revisa la entrevista de Cristián Zavala con TNT Sports