Luego del empate sin goles ante Colombia el interinato más largo del mundo puede haber llegado a su fin, con estos preocupantes números.

La selección chilena alcanzó un pobre empate sin goles en su amistoso contra la selección de Colombia, en un duelo jugado la noche del martes en el estadio Monumental.

Si bien todavía no hay definiciones, este, al parecer, fue el último partido del técnico Nicolás Córdova en el interinato más largo del mundo al mando de la Roja.

Por lo mismo, en el papel, demuestra un registro negativo, donde tiene más derrotas que triunfos alcanzados en su labor, lo que le puede pasar la cuenta con el nuevo directorio de la Federación.

Nicolás Córdova asumió en la Roja tras la salida de Gareca. Foto: Andrés Pina/Photosport

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Nicolás Córdova no levanta con la Roja

Según el detalle, Nicolás Córdova suma 14 partidos al frente de la selección chilena, donde se le computan los duelos desde las salidas de Eduardo Berizzo y luego Ricardo Gareca, donde se puso el overol.

En ese sentido, su registro es de siete derrotas, cinco triunfos y dos empates, lo que pueden liquidar su proceso como un suplente, que se ha extendido en el tiempo.

En rendimiento es un 40,4% en todos los duelos que ha estado al frente en el equipo de todos, que cuesta asimilar con un buen camino para volver a un Mundial.

Por lo mismo, ahora la decisión es de las autoridades de la nueva Federación de Fútbol de Chile, quienes deben buscar al nuevo entrenador que encamine el proceso de la Roja.