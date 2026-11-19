Jorge Uauy asumió como nuevo mandamás del fútbol chileno y el histórico delantero de la Roja hizo una importante exigencia. "Es una cosa simple, pero necesaria", recalcó a Redgol.

Cambia todo cambia reza la histórica canción. Lo que hoy se vive en la ANFP luego de las elecciones que se realizaron durante la jornada de este jueves 19 de noviembre.

Con 27 votos a favor, Jorge Uauy asumió el cargo de la dirección del ente más importante del fútbol chileno y tiene la tarea de reemplazar a Pablo Milad.

ver también Justo Álvarez deja en clara su postura sobre el nuevo presidente de la Federación: “No me doy vueltas”

“Nos vamos a poner a trabajar de inmediato y para conocer en detalle lo que pasa en la ANFP. Hay muchas cosas que conversar aún, como el tema de la separación de la Federación”, detalló el nuevo presidente electo.

La exigencia de Carlos Caszely a Jorge Uauy

Pero el triunfo en las urnas de Jorge Uauy de inmediato se transformó en el tema más comentado entre los fanáticos del fútbol. A tal punto que un histórico de la Roja le hizo una importante petición.

Es que Carlos Caszely en conversación con Redgol apuntó a una necesidad que debe adoptar el campeonato local y que será clave para mejorar el rendimiento.

“Lo primero que le pediría es que los campeonatos no se paren. Que se jueguen domingo a domingo”, lanzó fuerte y claro el “Rey del metro cuadrado”.

ver también ¡Insólito! Jorge Uauy deja abierta la chance de renunciar a la ANFP tras ser electo presidente: “No descarto nada”

“Que aunque juegue la selección, sigan. Que los campeonatos se desarrollen de forma normal”, expresó el sempiterno goleador palpitando el malestar del hincha que cada vez ve como se corta el torneo en los mejores momentos.

Incluso Caszely aconsejó a Uauy con esta medida ya que hasta podría evitar los reiterativos reclamos de entrenadores y hasta de jugadores.

“Se debería jugar igual para que tampoco los entrenadores no reclamen que les tiran muchas fechas juntan. Tampoco para que los jugadores tengan muchos partidos encima. Es una cosa tan simple, pero necesaria”, remató.