El ídolo del cuadro albo está de vacaciones en el sur de Chile y desde la zona austral analiza el final de la Liga de Primera.

Una victoria separa a Colo Colo de su título número 35 del fútbol chileno, ya que lidera con holgura la Liga de Primera y puede coronarse campeón en la fecha 27 ante Ñublense.

Los albos dependen de sí mismos para ganar una nueva estrella, ya que su victoria ante Universidad de Concepción y la derrota de Universidad de Chile ante Universidad Católica en el clásico, aumentó a 10 puntos la ventaja del líder con 12 unidades en disputa.

El equipo de Fernando Ortiz irá a buscar el campeonato este domingo a Chillán, y si suma una victoria por cualquier marcador ganará la Liga de Primera, sin importar el resultado de la U ante Cobresal.

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Carlos Caszely dice que Colo Colo saldrá campeón ante Ñublense

El momento de Colo Colo fue analizado por una leyenda viviente del club, como Carlos Caszely, quien a pesar de estar de vacaciones en el sur de Chile se hizo el tiempo para hablar con RedGol sobre el equipo de sus amores.

“Ojalá podamos ser campeones de local en el Monumental, sin importar el rival, pero Colo Colo saldrá campeón en Chillán“, se lanza sin dudarlo el Gerente.

Carlos Caszely en el sur de Chile está atento a Colo Colo. Foto: Gentileza

“No he visto los partidos de las últimas dos semanas, pero siempre he dicho que en el fútbol hay una curva física ascendente, una meseta y una curva descendente. Colo Colo ya pasó por la curva descendente y ahora está nuevamente en la meseta, así que debería ser campeón en Chillán“, agregó el Chino.

Caszely no mira el equipo que esté en frente, porque solo piensa en Colo Colo y en la estrella 35: “me da lo mismo si el rival es Católica, Universidad de Chile, Cobreloa u O’Higgins de Rancagua”.

“Que salgan campeones, lo demás da igual. Todos los rivales son iguales y a todos hay que respetarlos”, cerró el ex goleador de Colo Colo.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Ñublense por la fecha 27 de la Liga de Primera?

El partido entre Ñublense y Colo Colo, válido por la fecha 27 de la Liga de Primera, se jugará este domingo 8 de noviembre, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Nelson Oyarzún de Chillán.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera