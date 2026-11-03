Pronósticos AEK Atenas vs Real Madrid: los Merengues defienden el liderato en la Champions League

Descubre los mejores pronósticos para AEK Atenas vs Real Madrid por la Champions League. Análisis, cuotas y consejos de apuestas para el partido.

Descubre los mejores pronósticos para AEK Atenas vs Real Madrid por la fecha 4 de la Champions League. Analizamos las cuotas y estadísticas clave del duelo europeo.

El encuentro está programado para este miércoles 4 de noviembre a las 14:45 horas (hora de Chile) en el Allwyn Arena. Los locales buscarán la hazaña ante un cuadro Merengue que llega encendido y con el objetivo de defender el liderato.

Nuestros picks Pronósticos: AEK Atenas vs Real Madrid Cuotas ofrecidas por 1xbet Pronóstico RESULTADO DEL PARTIDO: REAL MADRID El Real Madrid llega con seis victorias consecutivas y una clara superioridad en cuanto a jerarquía. El AEK, por su parte, ha evidenciado fragilidad defensiva ante rivales de mayor nivel. 1xbet 1.25 Pronóstico TOTAL DE GOLES DE REAL MADRID: MÁS DE 2.5 El conjunto español promedia 3.33 goles por partido en esta Champions League y superó la línea en dos de sus tres presentaciones. Además, el AEK recibió tres tantos o más en sus últimas dos actuaciones europeas. 1xbet 1.66 Todas estas cuotas son cortesía de 1xbet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Puntos clave para el partido de AEK Atenas vs Real Madrid

Real Madrid ha ganado 12 de sus 14 partidos oficiales esta temporada, promediando 2.71 goles por encuentro.

ha ganado 12 de sus 14 partidos oficiales esta temporada, promediando 2.71 goles por encuentro. Kylian Mbappé acumula 15 goles en 14 partidos, potenciado por el gran nivel de Yan Diomande .

acumula 15 goles en 14 partidos, potenciado por el gran nivel de . AEK Atenas registra solo 247 pases en el último tercio en tres jornadas, la tercera cifra más baja del torneo.

Cuotas 1X2 Cuotas: AEK Atenas vs Real Madrid Cuotas ofrecidas por 1xBet AEK Atenas 8.00 1xBet Empate 5.50 1xBet Real Madrid 1.25 1xBet Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Análisis y estado de forma: AEK Atenas vs Real Madrid

El elenco griego atraviesa un momento complejo. Tras vencer al LASK en su debut, sufrieron duras caídas ante Shakhtar y Manchester City, recibiendo ocho goles en total. A nivel local, acaban de perder su invicto, lo que refleja un bajón anímico de cara a este trascendental duelo en casa.

Por su parte, los Merengues llegan con la moral a tope tras seis victorias consecutivas en todas las competencias. El equipo dirigido por José Mourinho ha corregido su rumbo como visitante, anotando nueve goles en sus últimas tres salidas y demostrando un poderío ofensivo letal que buscará asegurar la clasificación.

Nuestra apuesta segura: Triunfo merengue

La superioridad del cuadro español es evidente. Con un 80% de probabilidad de victoria implícita y una racha de seis triunfos al hilo, apostar por la victoria visitante es la opción más lógica. El equipo griego ha demostrado fragilidad defensiva ante rivales de jerarquía, cayendo por goleada recientemente.

Considerando el bajo volumen ofensivo de los locales y la contundencia de la delantera madridista, esta cuota ofrece una base sólida para apostar en la Champions League.

Apuesta 1 | Resultado del partido: Real Madrid – 1.25 en 1xbet

Apuesta de valor: Más de 2.5 goles para el visitante

El potencial ofensivo del equipo español invita a buscar mercados de goles. Han promediado 3.33 tantos por partido en este torneo, superando esta línea en dos de sus tres encuentros. Además, su rival ha concedido tres o más goles en sus últimas dos presentaciones europeas.

Con una defensa local mermada por la ausencia de su portero titular, el ataque merengue tiene todo a favor para brillar. Esto otorga un excelente valor a esta alternativa de apuesta.

Apuesta 2 | Total de goles de Real Madrid: Más de 2.5 – 1.66 en 1xbet

Real Madrid parte como amplio favorito ante AEK Atenas y buscará aprovechar su poderío ofensivo para conseguir una nueva victoria en la Champions League. En el código promocional de 1xbet, podrás conocer qué beneficios ofrece y cuáles son las condiciones que debes revisar antes de acceder a una promoción.

Alineaciones probables de AEK Atenas vs Real Madrid

AEK Atenas: Brignoli, Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios, Arriaga, Majer, Marin, Mário, Jović, Varga.

Brignoli, Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios, Arriaga, Majer, Marin, Mário, Jović, Varga. Real Madrid: Courtois, Dumfries, Rüdiger, Konate, Carreras, Camavinga, Silva, Güler, Bellingham, Diomande, Mbappé.

Preguntas frecuentes sobre el pronóstico de AEK Atenas vs Real Madrid

¿Quién es el favorito en el pronóstico de AEK Atenas vs Real Madrid?

El claro favorito es el Real Madrid, respaldado por su racha de seis victorias consecutivas y un arrollador poderío ofensivo.

¿A qué hora y dónde ver el partido?

El encuentro se disputará en el Allwyn Arena el miércoles 4 de noviembre a las 14:45 horas (hora de Chile).

¿Cuál es la mejor cuota para apostar en este partido?

La mejor cuota de valor es apostar a que el equipo visitante anota más de 2.5 goles, aprovechando las falencias defensivas del local.

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