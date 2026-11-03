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Segunda División

El cacho que será desafiliar a Santiago City: ¿En qué tabla de la Segunda División se aplicará el castigo?

Para quienes no lo sepan, el torneo 2026 de la Segunda División Profesional se está desarrollando con dos tablas diferentes, la del ascenso y la del descenso.

Por Patricio Echagüe

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Santiago City fue desafiliado por la ANFP.
© Santiago City.Santiago City fue desafiliado por la ANFP.

El fútbol de escritorio volvió a decir presente en el balompié chileno, esta vez con la desafiliación de Santiago City en la Segunda División Profesional luego de la determinación que tomó la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP.

La razón para esta medida es por las firmas y timbres falsos en diferentes documentos del club. “La sentencia fundada será notificada próximamente, momento en que comenzará a regir el plazo contemplado en el artículo 51° del Código de Procedimiento y Penalidades”, informó el Tribunal.

Este nuevo escritoriazo en nuestro fútbol generará un verdadero terremoto en la Segunda División Profesional, esto por el particular formato en que se está jugando en la tercera categoría del fútbol chileno.

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Para quienes no lo sepan, la temporada 2026 de la Segunda División Profesional se está desarrollando con dos tablas diferentes, la del ascenso y la del descenso. Estas dos tablas se armaron luego de que disputará en el primer semestre una fase regular de Zona Norte y Zona Sur.

Ahí, los 14 equipos fueron divididos en esas dos zonas, donde los tres primeros avanzaban a la liguilla de ascenso y los tres últimos debían disputar la liguilla de descenso. En tanto, los cuartos de ambas zonas jugaban una Promoción para definir al séptimo clasificado para el ascenso.

Las tablas de la liguilla de ascenso y descenso en la Segunda División Profesional. Santiago City estaba bien aspectado en la lucha por subir a la Primera B. | Foto: Captura.

Las tablas de la liguilla de ascenso y descenso en la Segunda División Profesional. Santiago City estaba bien aspectado en la lucha por subir a la Primera B. | Foto: Captura.

Pues bien, Santiago City finalizó tercero en la Zona Norte y pudo clasificar a la lucha por subir a la Primera B. Ya en esta etapa marchaba tercero, a solo un punto del líder Deportes Linares.

Sin embargo, con este castigo cambia todo, ya que en las bases dictan que se les dará por perdido todos sus partidos habidos y por haber por un 3-0 en contra. No obstante, no hay claridad de en qué tabla quedará ubicado, si en la de ascenso o en la de descenso.

Así terminó la Zona Norte y Zona Sur de la Segunda División Profesional. | Foto: Captura.

Así terminó la Zona Norte y Zona Sur de la Segunda División Profesional. | Foto: Captura.

Además, hay que considerar la primera fase regular, donde en caso también perder ahí todos los partidos por 3-0, de igual manera debería mover esa tabla.

Un lío de palabras mayores que la ANFP debe definir a la brevedad, ya que apenas restan tres fechas para que culmine la liguilla por el ascenso a la Primera B.

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En síntesis

  • Santiago City fue desafiliado de la Segunda División Profesional por firmas y timbres falsos.
  • Tribunal de Disciplina de la ANFP aplicará derrotas por 3-0 en contra a Santiago City.
  • Deportes Linares lideraba la liguilla de ascenso a solo un punto de Santiago City.
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