En el triunfo ante Unión La Calera por Copa Chile, el DT forcejeó con Elvis Hernández. Los debieron separar.

El triunfo de Coquimbo Unido dejó una imagen bastante rara, donde Hernán Caputto protagonizó un tenso momento con Elvis Hernández. El DT terminó explicando todo.

Los Piratas consiguieron un triunfazo frente a los Cementeros en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar. 2-0 se impusieron los de la Región de Coquimbo en la ida de los cuartos de fina de la Copa Chile, quedando muy bien parados de cara a la revancha.

El encontró de Caputto con Hernández

Elvis Hernández y Alejandro Camargo anotaron para Coquimbo Unido ante Unión La Calera. Justamente el mencionado Hernández sería protagonista de una escena bien extraña con Hernán Caputto.

Cuando finalizó el primer tiempo, Hernández le pedía a sus compañeros que se fueran al camarín, mientras Caputto los invitaba a reunirse en el terreno de juego. El técnico tomó al defensa para que también fuera, pero a este parece que no le gustó mucho y puso su mano encima del entrenador.

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A Hernán Caputto no le agradó para nada la actitud de Elvis Hernández y lo tironeó de la camiseta. La situación se puso tensa, pero la intervención de los demás jugadores, como Lucas Pratto, evitaron que pasara a mayores. El futbolista salió a jugar el segundo tiempo como si nada. Bueno, no debe ser el primero que se pelea con su jefe.

“Todo quedó en la cancha”, dijo escuetamente Hernández tras ser elegido la figura del partido. Hernán Caputto por su parte también le bajó un cambio a la situación. “Son cosas que pasan dentro del campo. Después se conversan y pasan. Solo es parte del fútbol”, cerró.

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Coquimbo Unido y Unión La Calera jugarán la revancha de los cuartos de final de Copa Chile el próximo miércoles 24 de noviembre, en el Francisco Sánchez Rumoroso. El ganador de esta llave enfrentará al vencedor entre U. de Chile y Antofagasta.