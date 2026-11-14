Minuto a minuto: Coquimbo Unido y O’Higgins disputan la final de la Copa de la Liga

Llegó el momento. Sí, tras dos suspensiones por mal tiempo, este sábado 14 de noviembre se disputa la anhelada final entre Coquimbo Unido y O’Higgins por la Copa de la Liga.
El cuadro pirata dejó en semifinales a Unión La Calera. Definición a penales donde Diego “Mono” Sanchez fue figura. Ahora arrastra tres partidos sin saber de victorias y además el equipo de Hernán Caputto cuenta a su favor la goleada ante Colo Colo por 5-2.
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Por su parte, O’Higgins eliminó a Ñublense también desde los doce pasos. Serie donde el portero Omar Carabalí también fue determinante para meter a los celestes en una nueva final. El elenco de Lucas Bovaglio viene de caer por 3-2 ante la “U” de Concepción y se complica en la parte baja de la Liga de Primera.
Sin embargo, el recuerdo del buen rendimiento en Copa Sudamericana donde puso sobre las cuerdas a Boca Juniors sigue presente y ahora buscan repetir esa mejor versión.
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La final se disputará en el Estadio Santa Laura a partir de las 18:30 horas. Cabe consignar que el ganador recibe doble premio. Primero saca pasajes a la Copa Libertadores a la segunda fase previa.
Además se anota en la Supercopa que se disputa a inicio de año y que ya tiene a Colo Colo como clasificado tras ganar el campeonato nacional. Sigue este partido de infarto con todos sus detalles por la transmisión de Redgol.