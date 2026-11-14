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Final

Minuto a minuto: Coquimbo Unido y O’Higgins disputan la final de la Copa de la Liga

Piratas y rancagüinos se miden en la definición del nuevo torneo. El ganador saca pasajes internacionales.

Por Felipe Pavez Farías

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Celestes y piratas van en busca de la primera edición de la Copa de la Liga
© Imagen creada por GeminiCelestes y piratas van en busca de la primera edición de la Copa de la Liga

Llegó el momento. Sí, tras dos suspensiones por mal tiempo, este sábado 14 de noviembre se disputa la anhelada final entre Coquimbo Unido y O’Higgins por la Copa de la Liga

El cuadro pirata dejó en semifinales a Unión La Calera. Definición a penales donde Diego “Mono” Sanchez fue figura. Ahora arrastra tres partidos sin saber de victorias y además el equipo de Hernán Caputto cuenta a su favor la goleada ante Colo Colo por 5-2. 

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Por su parte, O’Higgins eliminó a Ñublense también desde los doce pasos. Serie donde el portero Omar Carabalí también fue determinante para meter a los celestes en una nueva final. El elenco de Lucas Bovaglio viene de caer por 3-2 ante la “U” de Concepción y se complica en la parte baja de la Liga de Primera.

Sin embargo, el recuerdo del buen rendimiento en Copa Sudamericana donde puso sobre las cuerdas a Boca Juniors sigue presente y ahora buscan repetir esa mejor versión. 

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La final se disputará en el Estadio Santa Laura a partir de las 18:30 horas. Cabe consignar que el ganador recibe doble premio. Primero saca pasajes a la Copa Libertadores a la segunda fase previa. 

Además se anota en la Supercopa que se disputa a inicio de año y que ya tiene a Colo Colo como clasificado tras ganar el campeonato nacional. Sigue este partido de infarto con todos sus detalles por la transmisión de Redgol.

Minuto a minuto: Coquimbo y O’Higgins disputan final de la Copa de la Liga

La ilusión del Capo de Provincia

"O'Higgins es un equipo protagonista. Hoy enfrentamos un equipo complejo. Recuerdo la visita de Colo Colo a Coquimbo, y que le hicieron daño saliendo rápido de atrás. Tuvimos la pérdida de Martín Sarrafiore y Francisco González, pero esto no inválida nuestras chances de gol. Hoy tenemos la oportunidad de conseguir un gran premio", confesó Lucas Bovaglio en la previa.

Formación de Coquimbo

Caputto confirma el once estelar del cuadro pirata: Sánchez, Salinas, Gazzolo, Manuel Fernández, Cornejo, Galani, Camargo, Vadalá, Zavala, Pereira y Luis Riveros.

La fortaleza de Coquimbo

"Llegamos en un buen momento. Las finales siempre son diferentes, pero a los muchachos les gustan esta clase de partidos. Emocionalmente el equipo viene bien. Lo importante es que el equipo se ha fortalecido y a la faceta que mostraba ahora tiene más variantes", recalcó Hernán Caputto a la transmisión de TNT Sports.

¿A qué hora parte la final de la Copa de la Liga?

La final de la Copa de la Liga se disputa este sábado 14 de noviembre a las 18:30 horas. El encuentro se jugará en el Estadio Santa Laura y asistirán hinchas de ambos equipos. Ahora el partido solo será transmitido por HBO Max. Así lo confirmó la organización oficial del torneo.

Los convocados en Coquimbo

Coquimbo presenta la lista de citados para está tarde. Hernán Caputto cuenta con equipo estelar para la final ante O'Higgins

Los citados de O'Higgins

O’Higgins presenta la lista de convocados para está jornada. El cuadro celeste de Lucas Bovaglio lamenta las bajas de Felipe Faúndez y José Tomás Movillo que fueron convocados a la selección nacional.

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¡Comenzó la transmisión!

¡Hola queridos amigos de Redgol! El fútbol vuelve a rodar y ahora nos enfocamos en la final de la Copa de la Liga. Coquimbo Unido y O'Higgins buscan quedarse con el torneo y sacar pasajes internacionales. Sigue la transmisión acá.

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