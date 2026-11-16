Luego de que la Roja decidió moverse al Monumental para recibir a Colombia, ahora se conocieron imágenes que alarman al fútbol.

La selección chilena tuvo que tomar una decisión de último momento con su último amistoso de la fecha FIFA, porque ahora recibirá a la selección de Colombia en el estadio Monumental.

Esto, debido a que la cancha del Estadio Nacional no está en condiciones de poder recibir un duelo de gran nivel, tras una serie de conciertos que comenzó con BTS y terminó con el show de la Teletón.

Por lo mismo, ahora se conocieron fotos de cómo está realmente la cancha, lo que llama a la preocupación a los hinchas del fútbol con la convivencia de los grandes eventos.

Las imágenes del Estadio Nacional

Fue en TVN donde ocuparon un dron para acercarse al Estadio Nacional y ver el real estado de la cancha del Estadio Nacional, donde queda claro que es imposible recibir un partido.

Pese a que se le han realizado mantenimiento por varias semanas, la cancha no muestra su mejor cara, por lo mismo la selección chilena decidió mudarse al estadio Colo Colo.

Esto hace un fuerte llamado de atención por los show que ya están agendados para 2027 y la convivencia con Universidad de Chile, además de la selección chilena, donde se deberán tomar otras medidas.

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