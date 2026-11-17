La Roja Sub 17 debuta en el Mundial de Qatar 2026 frente a Argelia por la fase de grupos.

Se acerca el esperado debut de La Roja en el Mundial Sub 17 de Qatar 2026, buscando comenzar con el pie derecho su participación en el Grupo J con Argelia, República Dominicana y Montenegro.

El equipo dirigido por Ariel Leporati tendrá su primer desafío frente al combinado africano, en un encuentro correspondiente a la primera fecha de la fase grupal.

La Selección Chilena tendrá la oportunidad de sumar sus primeros puntos en una competencia que reúne a las principales selecciones juveniles del mundo.

Felipe Raipán anotó el empate 1-1 de La Roja Roja Sub-17 ante Japón.

¿Dónde ver Chile vs. Argelia EN VIVO y ONLINE?

Chile vs. Argelia se enfrentarán este sábado 21 de noviembre, a partir de las 12:30 horas de Chile, en la cancha 7 Mansour Muftah, ubicada en la Ciudad Deportiva de Doha.

El estreno de La Roja en el Mundial Sub 17 contará con transmisión EN VIVO por Chilevisión, que llevará el partido a través de sus pantallas y plataformas digitales.

Tras este estreno, Chile continuará su participación en el Grupo J, donde también deberá enfrentar a República Dominicana y Montenegro.

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Así se viene la ruta de la selección chilena en el Mundial

Tras igualar 1-1 ante Japón en Emiratos Árabes, la Selección Chilena Sub 17 tuvo su último amistoso antes de viajar a Qatar para disputar el Mundial.

La Rojita debutará el 21 de noviembre frente a Argelia y compartirá el Grupo con Montenegro y República Dominicana.

Este último equipo clasificó a última hora en reemplazo de Estados Unidos, que se retiró por motivos de seguridad.

En resumen…