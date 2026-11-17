Se acerca el esperado debut de La Roja en el Mundial Sub 17 de Qatar 2026, buscando comenzar con el pie derecho su participación en el Grupo J con Argelia, República Dominicana y Montenegro.
El equipo dirigido por Ariel Leporati tendrá su primer desafío frente al combinado africano, en un encuentro correspondiente a la primera fecha de la fase grupal.
La Selección Chilena tendrá la oportunidad de sumar sus primeros puntos en una competencia que reúne a las principales selecciones juveniles del mundo.
Felipe Raipán anotó el empate 1-1 de La Roja Roja Sub-17 ante Japón.
¿Dónde ver Chile vs. Argelia EN VIVO y ONLINE?
Chile vs. Argelia se enfrentarán este sábado 21 de noviembre, a partir de las 12:30 horas de Chile, en la cancha 7 Mansour Muftah, ubicada en la Ciudad Deportiva de Doha.
El estreno de La Roja en el Mundial Sub 17 contará con transmisión EN VIVO por Chilevisión, que llevará el partido a través de sus pantallas y plataformas digitales.
Tras este estreno, Chile continuará su participación en el Grupo J, donde también deberá enfrentar a República Dominicana y Montenegro.
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Tras igualar 1-1 ante Japón en Emiratos Árabes, la Selección Chilena Sub 17 tuvo su último amistoso antes de viajar a Qatar para disputar el Mundial.
La Rojita debutará el 21 de noviembre frente a Argelia y compartirá el Grupo con Montenegro y República Dominicana.
Este último equipo clasificó a última hora en reemplazo de Estados Unidos, que se retiró por motivos de seguridad.
En resumen…
- Chile debuta ante Argelia este sábado 21 de noviembre en el Mundial Sub 17.
- El partido comienza a las 12:30 horas de Chile, en Doha.
- La transmisión EN VIVO y ONLINE estará a cargo de Chilevisión.