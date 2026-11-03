El delantero de Colo Colo es uno de los 21 futbolistas que convocó Ariel Leporati para la cita planetaria que arranca el 19 de noviembre.

A menos de tres semanas para que haga su estreno en el Mundial Sub 17 que se juega en Qatar por segundo año consecutivo, la Selección Chilena que dirige Ariel Leporati presentó oficialmente su nómina de 21 futbolistas para la cita planetaria.

La lista definitiva cuenta con nombres que ya cuentan con experiencia en Primera División, como el arquero Vicente Villegas de Coquimbo Unido, los volantes Rodrigo Catalán (Colo Colo), Sebastián Melgarejo (Huachipato) y Joaquín Muñoz (O’Higgins), más los delanteros Amaro Pérez (Católica), Bayron Barrera (Iquique) y el albo Felipe Raipán.

Chile comienza su participación en el Grupo J del Mundial Sub 17 el sábado 21 de noviembre ante Argelia. Tres días después, el martes 24, enfrenta a Estados Unidos. Cierra su paso por esta ronda ante Montenegro el viernes 27 de este mes.

Será la segunda participación consecutiva en este certamen desde que la FIFA adoptó el formato de jugarse todos los años en Qatar. Será su séptima presencia histórica, donde su máximo logro fue el tercer puesto en Japón 1993, en su estreno.

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La nómina de Chile para el Mundial Sub 17 en Qatar

ARQUEROS

Vicente Villegas (Huachipato)

Cristóbal Del Río (Universidad Católica)

Máximo Hernández (Deportes La Serena)

DEFENSAS

Esteban Páez (Universidad de Concepción)

Benjamín Villarroel (Cobresal)

Lucas López (Curicó Unido)

Baltazar Oróstica (O’Higgins)

Martín Barrios (Universidad Católica)

Antonio Cannoni (Módena/ITA)

VOLANTES

Rodrigo Catalán (Colo Colo)

Sebastián Melgarejo (Huachipato)

Joaquín Muñoz (O’Higgins)

Nicolás Marinetti (Universidad de Chile)

Claudio Salvo (Colo Colo)

Andher González (Universidad de Chile)

DELANTEROS

Felipe Raipán (Colo Colo)

Amaro Pérez (Universidad Católica)

Bayron Barrera (Deportes Iquique)

Amaro Riveros (Universidad Católica)

Bayron Lizama (Universidad Católica)

Jonathan Guerrero (Independiente/ARG)

En síntesis